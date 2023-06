Altenburger Ringer: Für die German Masters zehn Kilo abgenommen

Der Altenburger Michael Klages kämpfte bei den German Masters in beiden Stilarten.

Altenburg. Der Altenburger Ringer Michael Klages platziert sich im Vorderfeld. Lok-Nachwuchs in Berlin und Plauen erfolgreich

Ein sportlich erfolgreicher Monat liegt hinter den Ringern des SV Lokomotive Altenburg mit drei Turnieren in dichter Folge.

Beim 38. Internationalen Pfingstcup in Berlin konnte sich Laira Klages mit einer Goldmedaille belohnen. Lisa Laureen Rösner schaffte mit Platz drei den Sprung aufs Treppchen. Muslim Bejmurzaev wurde Vierter, Nazar Kravchenko, Ivan Piatakov und Marvin Fahr belegten gute siebente Plätze. Letti Minu Klages und Luisa Schumann wurden erstaunlich beide Vierte.

Schon zwei Wochen später ging es zu den German Masters nach Gelenau, wo der dienstälteste Lok-Ringer Michael Klages startete. Michael Klages hatte sich intensiv auf diese Deutschen Meisterschaften vorbereitet und zehn Kilo abgenommen, um in die aussichtsreichere 70-Kilogramm-Gewichtsklasse zu kommen. Nach einer erfolgreichen Vorrunde reichte es in den finalen Kämpfen nicht mehr für das Treppchen, der Altenburger wurde im Freistil Vierter und im griechisch-römischen. Stil Fünfter.

Platz zwei unter den Thüringer Mannschaften

Wettkampf Nummer drei fand mit den Mitteldeutschen Meisterschaften der U12 und U10 am Wochenende in Plauen statt. Für die sechs jungen Altenburger Ringer war es das höchste Turnier, das in ihren Altersklassen gerungen werden konnte.

Der Wettkampf ging aufgrund einer sehr hohen Teilnehmerzahl mit 240 Startern bis in den Abend und dennoch erkämpfte Teijo Frille einen dritten Platz. Muslim Bejmurzaev wurde Fünfter, hatte allerdings auch sehr viele Gegner in seiner Gewichtsklasse. Sübhan Imranov belegte Platz sechs. Magomed Sajnarojew wurde Neunter und Jason Nagel konnte zunächst gut mitringen, wurde dann aber Achter. Ivan Piatakov erkämpfte sich noch einen zufriedenstellenden 12. Platz in dem großen Starterfeld.

Insgesamt war es für Lok Altenburg ein erfolgreiches Turnier mit Rang 25 von 47 gemeldeten Vereinen in der Mannschaftswertung und einem erstaunlich guten zweiten Platz unter den Mannschaften aus Thüringen. „Wir sind sehr stolz auf die Leistung unserer Sportler und Sportlerinnen und hoffen, dass wir nach den Sommerferien weiter so erfolgreich an Turnieren teilnehmen können“, sagte Michael Klages.