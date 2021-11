Jena. Worauf es beim Paartanz ankommt, und warum Turniertanz mitunter so fordernd ist wie ein Sprint über 100 Meter, erklärt Artjom Mirgorodsky vom TC Kristall Jena, der am Wochenende beim „Kristallturnier“ mit seiner Partnerin Nadja Bernhardt den Landesmeistertitel verteidigen will …