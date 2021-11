Auf den ersten Punkt folgt für Erfurts Wasserballer die harte Landung

Erfurt. Der Erfurter SSC trotzt dem ewigen Rivalen SV Halle in seinem ersten Zweitliga-Heimspiel seit vielen Jahren ein 10:10 ab und wird danach von Chemnitz überrumpelt.

Der Erfurter SSC konnte in seinem ersten Heimspiel in der 2. Wasserball-Liga Ost gegen den SV Halle mit einem 10:10 das erste Erfolgserlebnis einfahren. Nachdem die Erfurter länger als zehn Jahre unterklassig gespielt haben, zeigten sie sich wie schon beim Auftakt beim SC Wedding zweitligatauglich. In einem engen Spiel war Lucas Hauser (links im Bild) mit drei Toren der treffsicherste Erfurter. Schließlich war es an Louis Georgi, mit seinem 10:10 den ersten Punkt für den ESSC zu sichern. Am Sonntag standen die Gastgeber dann gegen den favorisierten SC Chemnitz auf verlorenem Posten. Dank aggressivem Pressing siegten die Gäste mit 18:5 – zum ersten Mal musste Erfurt einen Klassenunterschied anerkennen.