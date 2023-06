Auf der Bleilochtalsperre stehen die Ruder bereit

Die Ruderregatta des Bad Lobensteiner Rudervereins lockt wie in der Vergangenheit Sport- und Wasserfreunde an die Bleilochtalsperre bei Saaldorf. Fast 400 Sportler wetteifern um Medaillen, wie hier im Vierer zur 44. Regatta-Auflage.

Saaldorf. Zur 49. Bad Lobensteiner Ruderregatta werden ab Freitag auf der Bleilochtalsperre rund 600 Ruderer, Betreuer, Begleiter und Kampfrichter erwartet

Nach drei Jahren coronabedingter Unterbrechung veranstaltet der Bad Lobensteiner Ruderverein auf seiner Regattastrecke nahe Saaldorf (zwischen Saaldorf und Heinrichstein) am 17./18. Juni die nunmehr 49. Regatta.

Im vergangenen Jahr konnte der Verein sein 90-jähriges Bestehen feiern und will nun wieder sportliche Akzente setzen. Für die Bad Lobensteiner ist die alljährliche Regatta eine große Herausforderung, welche die rund 50 Mitglieder mit Unterstützung befreundeter Vereine aus Jena und Dresden, aber auch Freunden und Familienmitgliedern bewältigen. Mit Spannung wurde das Meldeergebnis am 7. Juni erwartet, welche vorab die gute Resonanz unterstrich. Gemeldet haben ca. 400 Ruderer in fast allen Altersklassen aus mehreren Bundesländern auch außerhalb Mitteldeutschlands. Mit Betreuern, Begleitern und Kampfrichtern erwartet der Verein bis zu 600 Gäste und freut sich natürlich auch über regionale Regattabesucher.

Vom Bad Lobensteiner Verein werden Sportler in 14 Rennen starten, wobei es im Kinder- und Jugendbereich für einige Aktive die erste Wettkampfteilnahme ist. Der Uferbereich zwischen dem Bootshaus unterhalb der „Finnhüttensiedlung“ bis etwa 500 m in Richtung Heinrichstein ist ab Freitag und während der Regatta für andere Stauseenutzer gesperrt. Bootsfahrer im Bereich der Regattastrecke sind um besondere Vorsicht- und Rücksichtnahme gebeten. Es sind auch Kinder ab elf Jahren in sehr instabilen Rennbooten am Start.

Auch der Drachenboot-Cup steigt wieder am 1. Juli

Nach ebenfalls dreijähriger Pause findet am 1. Juli ab 9.30 Uhr wieder ein Drachenboot-Cup statt. Hier war die Resonanz abweichend von den früheren Veranstaltungen gering. Einige bislang beteiligte Mannschaften haben auf die Ausschreibung gar nicht reagiert oder mitgeteilt, dass sie keine Mannschaft zusammen bekommen. Neben traditionellen Teilnehmern wie dem Landratsamt, der Polizei Saale-Orla, dem WSV-Rosenthal und der Sporttherapie „Grüner“ freut sich der Verein über eine Mannschaft des KCL Bad Lobenstein und des Jugendparlaments des SOK.

Die Kreissparkasse Saale-Orla unterstützt die gesellige Sportveranstaltung, die der Bad Lobensteiner RV bewusst als Beitrag zum gesellschaftlichen Leben der Stadt und Region durchführt. Abweichend von 2019 mit zwölf Mannschaften (pro Rennen drei Boote) werden 2023 hoffentlich acht Mannschaften (pro Rennen zwei Boote) in die Rennen gehen.