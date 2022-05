Auswärtsbilanz bleibt beim FSV Schleiz durchwachsen

Der Treffer durch Torjäger Albert Pohl (Mitte, hier im Gespräch mit Trainer Roger Fritzsch) reichte in Sonneberg nicht für Punkte.

Sonneberg. Fußball: Der Verbandsligist aus der Rennstadt unterliegt in Sonneberg. Am Samstag wird die SG Westvororte aus Gera erwartet.

Der FSV Schleiz und Auswärtsspiele bilden in dieser Saison weiterhin keine gute Symbiose. Dies zeigte einmal mehr die 1:3 (0:1)-Niederlage im Nachholspiel in Sonneberg.

Bei bislang neun ausgetragenen Partien in der Fremde gelangen dem FSV nur drei Siege. Statt des Blickes nach ganz oben in der Tabelle, dürfte der Fokus in den verbleibenden Begegnungen auf der Verteidigung des Bronzeplatzes liegen.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Für den Gegner am Dienstagabend, die SG 1. FC Sonneberg, geht es dagegen um das sportliche Überleben in der Thüringenliga.

Eine Halbzeit ohne eigene Torchance

Die Hausherren kämpften über die gesamte Spielzeit um jeden Ball, taten alles, um die Punkte einzufahren. „Ich bin nun schon meine vierte Saison in Schleiz. Aber an eine Halbzeit ohne eigene Torchance kann ich mich nicht erinnern“, so FSV-Coach Roger Fritzsch nach der Partie.

Erschwerend kam hinzu, dass sich die sonst zuverlässige FSV-Hintermannschaft gleich reihenweise haarsträubende Fehler erlaubte. So darf man bei den Treffern zum 1:0 durch Marcel Schulz und zum 2:0 durch Danny Marrs durchaus von Geschenken sprechen. Einzig der Anschlusstreffer durch Albert Pohl ließ die Gäste kurz hoffen (57.), doch nur drei Minuten später machte Schulz den verdienten Sonneberger Erfolg perfekt.

Bereits am Samstag, ab 15 Uhr, wollen die Schleizer Kicker zeigen, was sie wirklich gut können – nämlich Heimspiele am Fasanengarten. Gegner ist diesmal die SG Westvororte aus Gera.