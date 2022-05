Bad Lobenstein spielt zweimal 2:2, Schleiz wieder an der Spitze

Langenorla. So präsentierten sich die hiesigen Mannschaften in der Fußball-Kreisoberliga, Kreisliga und Frauen Verbandsklasse.

Kreisoberliga: FSV Orlatal Langenorla – SV Jena-Zwätzen II 6:1 (4:0)

Nach zuletzt zwei Niederlagen fanden die Orlataler wieder in die Erfolgsspur zurück. Die Reich-Elf spielte sich vor allem in der ersten Halbzeit in einen kleinen Rausch. Aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung ragten jeweils die dreifachen Torschützen Thurmann und Barth heraus, der bereits in der 6. Minute den Torreigen eröffnete. Dann folgte der Doppelpack von Thurmann, ehe Barth zwei weitere Treffer nachlegte. Den Schlusspunkt setzte noch einmal Thurmann. Nach der Pause ging beim Gastgeber durch einige Auswechslungen der Spielfluss etwas verloren, ohne aber die Kontrolle übers Spiel zu verlieren. Die Gäste konnten mit dem Ehrentreffer durch einen Dropkick von Szkrobka verkürzen.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kreisliga: SG VfR Bad Lobenstein III – SV 1990 Ebersdorf 2:2 (1:0)

Im Kellerduell gab es vor 150 Zuschauern eine Punkteteilung, die keiner Mannschaft im Abstiegskampf weiterhilft. Die Gäste lagen schon 0:2 zurück und schafften in der Schlussphase den glücklichen Ausgleich. Nach einem weiten Abschlag des Keepers erzielte Robert Wetzel die frühe Führung für die SG. Im weiteren Verlauf konnte sich zwar der SV besser in die Partie kämpfen, chancenreicher war aber die Hauke-Elf, die durch Brüning (55.) auf 2:0 erhöhte. Kirst traf aus der Distanz in den Winkel (86.) und Vollstädt erzielte in der Nachspielzeit per Abstauber den Ausgleich.

FSV Hirschberg – SV Blau-Weiß 90 Neustadt II 2:2 (1:2)

Nach wenigen Sekunden ging der FSV durch Schulze in Führung und hätte diese durch den allein aufs Tor laufenden Kad ausbauen können. Stattdessen drehten die Blau-Weißen mit zwei Kopfballtoren von Meyer und Hirsch die Partie. In der zweiten Hälfte besaß der Gast mehr Spielanteile, doch die Saalestädter konterten gefährlich. Nach einer Stunde war es Wöllner, der mit einem Heber aus der Distanz zum 2:2 traf.

FC Chemie Triptis - SG SV Grün-Weiß Tanna 3:1 (3:0)

Verdienter Sieg der Triptiser, die torgefährlicher waren und nach einer halben Stunde bereits mit 3:0 führten. Das Ergebnis hätte noch höher ausfallen können, denn Reupsch, Linke und Sattler trafen jeweils Alu. Tanna begann offensiv, doch durch einen Doppelschlag von Jäger und Linke gerieten die Grün-Weißen auf die Verliererstraße und kassierten durch Jäger den dritten Gegentreffer (26.). Die wenigen SG-Abschlüsse waren zu harmlos. Dennoch kamen die Gäste durch Steinig zum Ehrentreffer.

VfB 09 Pößneck II – LSV 49 Oettersdorf 2:1 (0:1)

Pößneck begann druckvoll, doch Schlegel ließ die Führung liegen. Stattdessen schlugen die Gäste per Kopfball durch Seifert eiskalt zu. Danach lag der Ausgleich in der Luft, aber auch das 0:2, das Keeper Pechmann verhinderte. Der VfB in der zweiten Hälfte am Drücker und mit dem verdienten Ausgleich durch Wilhelmi. Als sich alle auf ein Remis einstellten, spielte Haidari einen Steckpass zu Frank, der kurz vor dem Abpfiff zum umjubelten Siegtreffer einschob.

FSV Schleiz II – SG SV Gräfenwarth 2:1 (1:1)

Mit einem mühevollen Sieg eroberten die Schleizer die Tabellenführung zurück. Die sich sehr gut verkaufenden Gäste gingen durch Routinier Mykola Orshak in Führung (21.). Auf der anderen Seite war SG-Keeper Patrocinio bei zwei Abschlüssen auf dem Posten, ehe Schubert zum Ausgleich traf. In der zweiten Hälfte wurde die Heimelf offensiver, die gut verteidigenden Gäste mussten nach einer Ampelkarte (74.) in Unterzahl spielen. Das bestraften die Platzherren kurz vor Schluss durch Priedemann.

SG VfR Bad Lobenstein III – SG TSV 1860 Ranis 2:2 (2:1)

Die Platzherren setzten im Abstiegskampf ein Achtungszeichen. Fast hätte es sogar zum Dreier gereicht, doch Ranis kam kurz vor Schluss zum Ausgleich. Die Hauke-Elf hatte den besseren Auftakt und ging durch Oswald in Führung, die aber Hahn im Gegenzug egalisierte. Der VfR ließ sich nicht beirren, schlug wenige Minuten später durch Naumann zurück. Die Heimelf brachte den Vorsprung aber nicht ins Ziel, denn die Burgstädter belohnten sich für ihre Bemühungen mit dem Ausgleich durch Hahn in der 85. Minute.

SV Moßbach II – SV 1990 Ebersdorf 4:1 (1:0)

Verdienter Sieg der Moßbacher, die aber erst in der zweiten Hälfte alles klar machten. In der ersten Halbzeit konterten die Gäste nicht ungefährlich. Aber es war die Wilfert-Elf, die durch Seidel in der 24. Minute zum 1:0 traf. Für die Vorentscheidung sorgten nach der Pause Biedermann und Vogel, die die Vorteile in Treffer ummünzten. Hoffnung keimte bei den Gästen in der 74. Minute auf, als Kirst erfolgreich war. Doch Biedermann sorgte kurz vor Schluss für die Entscheidung.

Das Spiel TSV 1898 Oppurg gegen die SG SV Gräfenwarth ist ausgefallen.

Frauen: SG Mühltroff/Tanna – 1. FC Greiz 1:1 (0:1)

SG-Trainer Johannes Goj war mit der Leistung seiner Mannschaft mehr als zufrieden, nur mit dem Ergebnis nicht. Die Gastgeberinnen konnten die Vorteile nicht in Treffer ummünzen. Dazu kam Pech, als Michelle Buse nur den Pfosten traf. Wie aus dem Nichts stellten die Gäste in der 22. Minute den Spielverlauf auf den Kopf, Jessica Vogel war mit einem Sonntagsschuss erfolgreich. Die Goj-Elf drängte auf den fälligen Ausgleich, den Buse in der 52. Minute per Abstauber erzielte. Danach drängte die Heimelf auf den Siegtreffer, aber auch Greiz traf noch einmal die Latte.