Basketball: Eine Win-Win-Situation für Weimar und Jena

Weimar/Jena. Die Basketball-Kooperation zwischen Medipolis SC Jena und Culture City Weimar geht ins nächste Jahr.

Die Thüringer Basketball-Kooperation zwischen Medipolis SC Jena und Weimars Basketball-Programm verlängert den seit 2019 bestehenden Kooperationsvertrag und geht in die mittlerweile vierte gemeinsame Saison. Darauf verständigten sich kürzlich die Vertreter der Vereine im Rahmen eines Treffens, um die Partnerschaft auch schriftlich zu fixieren. Während die Ostthüringer mit finanzieller Unterstützung, sportlichem Knowhow sowie talentierten Jenaer Nachwuchsakteuren in Weimar erfolgreich Hilfestellung leisten, arbeiten die Ilmstädter daran, den Basketball in der Stadt weiterhin zu verankern und die Jugendarbeit kontinuierlich zu professionalisieren.

„Für uns ist diese Kooperation sehr wichtig. Das erlaubt die Identifikation der gesamten Basketball-Abteilung mit Culture City Weimar als Kern. Es hat sich über die zurückliegenden Jahre eine vertrauensvolle Zusammenarbeit entwickelt, die natürlich auch zukünftig fortgeschrieben und vertieft werden soll“, sagten Hans-Georg Timmler, Vereinsvorsitzender des HSV Weimar und sein Stellvertreter Matthias Stieff unisono.

„Für uns war diese Entscheidung ein Selbstläufer, nachdem sich das Projekt mit Culture City Weimarso gut entwickelt hat. Wir blicken hoffnungsvoll in die Zukunft und sind uns sicher, dass sowohl Jena als auch Weimar von dieser Kooperation profitieren. In Kombination mit der Unterstützung im Nachwuchs ergibt sich eine Win-Win-Situation für beide Partner“, sagte Jenas Basketball-Akademieleiter Torsten Rothämel, der zusammen mit Thomas Fleddermann die Jenaer vertrat.