Basketball-Löwen in doppelter Mission: Serie fortsetzen, Spenden sammeln

Ihre starke Form wollen die Löwen (rechts: Noah Kamdem) am Sonntag auch in Ulm unter Beweis stellen.

Erfurt. Die Basketball-Löwen Erfurt peilen am Sonntag den sechsten Sieg in Folge an. Vom aktuellen achten bis zum dritten Platz ist noch alles drin. Erfurts U19 will mit einem Heimsieg den Klassenerhalt klar machen. Außerdem ruft der Verein zum Spenden für einen verstorbenen Basketballprofi auf.

Nach fünf Siegen in Folge peilen die Basketball-Löwen Erfurt in der Pro B Süd auch am Sonntag (17 Uhr) beim Farmteam des Erstligisten Ulm, der OrangeAcademy, einen Erfolg an. Während die Ulmer auf Platz neun ihre kleine Chance auf die Playoffs aufrechterhalten wollen, haben die Erfurter mit drei Siegen mehr auf dem Konto als Achter die Aussicht, weiter nach oben zu klettern – bis Platz drei ist in den letzten vier Spielen alles möglich.

Ebenso wichtig wie ihre Siegesserie ist den Erfurtern die Spendensammlung für die Familie des kürzlich bei einem Autounfall ums Leben gekommenen Basketballprofis Mubarak Salami (Dragons Rhöndorf). Unter https://gofund.me/f10cbdf6 kann man seine siebenköpfige Familie unterstützen.

Auch Erfurts U19 hat am Sonntag ein wichtiges Spiel. Die Junglöwen empfangen in der Abstiegsrunde der NBBL um 15.30 Uhr (Sportgymnasium) Tabellennachbar Phönix Hagen und hätten mit einem Sieg den Klassenerhalt sicher.