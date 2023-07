Basketball-Löwen starten mit Heimspiel gegen Speyer

Erfurt. Am 1. Oktober beginnt die Pro-B-Saison für die Basketball-Löwen Erfurt. Acht von 14 Teams erreichen die Playoffs, zwei steigen ab.

Mit einem Heimspiel gegen Speyer startet für die CATL Basketball-Löwen Erfurt am 1. Oktober um 16 Uhr die Saison in der Pro B Süd. Danach folgen zwei Auswärtsspiele in Coburg und Ludwigsburg, ehe am 15. Oktober (16 Uhr) die Dragons Rhöndorf zum zweiten Heimspiel in die Riethsporthalle kommen. Insgesamt besteht die Südstaffel aus 14 Mannschaften, neu dabei sind Pro-A-Absteiger Schwenningen sowie die Aufsteiger Fellbach und Breitengüßbach. Die ersten Acht erreichen die Playoffs, die letzten Beiden steigen ab.