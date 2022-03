Basketballer von Rockets Gotha mit ärgerlicher Niederlage

Gotha. Gut besuchtes Haus, tolle Stimmung von den Rängen – es war alles angerichtet für ein interessantes Basketball-Spiel in der 2. Regionalliga Nord zwischen den Gotha Rockets und der DJK Neustadt an der Waldnaab.

Umso bitterer verlief der Abend für das Team in den blauen Trikots von Trainer Kemal Veliashev. Über weite Strecken hatten die Gothaer das Geschehen im Griff und schienen auf dem Weg zum Heimsieg.

Doch nachdem zur Pause ein 31:28-Vorsprung herausgespielt wurde und das dritte Viertel mit 22:22 endete, fehlte den Hausherren im Abschlussabschnitt die nötige Cleverness und Abgezocktheit, das Spiel nach Hause zu bringen. Quasi mit der letzten Sekunde stellten die Gäste den 71:67-Sieg sicher und zogen so in der Tabellen an den Raketen vorbei. Diese belegen nach 18 gespielten Partien nun Rang fünf.