Jena. Fritzi Halwas hat eine steile, aber kurze Karrie in der Halle hingelegt. Während einer langwierigen Zwangspause entdeckte sie dann Beachvolleyball für sich. Am Sonnabend nimmt sie nun für die Paradies.Beacher an der Mitteldeutschen Meisterschaft im Beachvolleyball im Universitätssportzentrum in Jena teil