Beim Fünf-Punkte-Kurs den Sieg klar gemacht

Nordhausen. Die Greizer Orientierungstaucher gewinnen den Mannschaftspokal beim Elbtalpokal in Nordhausen. Pascal Hannemann holt sich in der Jugend den Einzelsieg.

Der diesjährige Elbtalpokal im Orientierungstauchen fand bei besten Bedingungen in Nordhausen statt. Die Greizer Mannschaft ging mit sechs Sportlern an den Start und konnte ein sehr erfolgreiches Wochenende verbuchen. Bereits der erste Wettkampf – der sogenannte „M-Kurs“ – verlangte höchste Konzentration beim Absolvieren von verschiedenen Wenden im See. Die Greizer Herren freuten sich über den zweiten Platz von Mario Köhler, Platz drei von Rafael Hempel und Platz vier von Jan Langebach. In der männlichen Jugend erreichte Pascal Hahnemann den ersten Platz und und Miriam Kupka wurde Vierte in der weiblichen Jugend.

Bei der Mannschaftstreffübung gab es noch kleinere Probleme, die am Ende trotzdem noch Platz vier von zehn Mannschaften bedeutete. Beim Zwischenstand nach zwei Wertungen lag das Greizer Team auf dem zweiten Platz und musste sich nun beim letzten Wettkampf gegen die Konkurrenz behaupten.

Beim abschließenden Fünf-Punkte-Kurs sammelten sie nochmals zahlreiche Punkte und freuten sich in der Endauswertung über den Gewinn des Elbtalpokals in der Mannschaftswertung von zwölf Teams. Pascal Hahnemann gewann in der Einzelwertung der männlichen Jugend ebenfalls den Einzelpokal und Rafael Hempel wurde in der Einzelwertung der Herren Dritter. Miriam Kupka belegte bei der weiblichen Jugend Platz vier.