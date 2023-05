Bestergebnis für Marla Elmer am Balken

Siegerin am Balken in Meiningen: Marla Elmer (ganz links), die sich mit ihren TsG-Mitstreiterinnen Marie Rahn, Maja Handke, Annegret Drexler, Sina Schmidt und Mira Luserke über Platz zwei in der Teamwertung freuen durfte.

Meiningen. Am dritten Wettkampftag der Landesliga mussten sich die Turnerinnen der TsG Jena in Meiningen behaupten – und das taten sie mit Bravour

Keine Turnerin kam an Marla Elmer vorbei. Keine aus Gera, keine aus Meiningen, keine aus Erfurt und auch keine aus Sondershausen – sie alle mussten sich hinter ihr einordnen; die Darbietung der Turnerin der TsG Jena am Balken war am nunmehr dritten Wettkampftag der Landesliga in Meiningen schlichtweg das Maß aller Dinge: 13.200 Punkte erhielt die 21-jährige Studentin – und damit war ihr der Tagessieg am Balken gewiss.

Doch nicht nur Marla Elmer konnte die Heimreise von Südthüringen gen Jena gar beseelt antreten, sondern auch ihre TsG-Mitstreiterinnen Mira Luserke, Maja Handke, Marie Rahn, Sina Schmidt und Anny Andres – im Kollektiv durften sie sich über Platz zwei in der Teamwertung freuen. Lediglich der (Über)Konkurrenz aus Sondershausen mussten sich die Jenaerinnen, die in Gänze 149.600 Punkte holten, geschlagen geben. Die Turnerinnen aus dem Kyffhäuserkreis konnten indes 156.050 Punkte am Ende ihr Eigen nennen.

Beim Sprung (12.750 Punkte) und am Boden (14.150) war derweil Mira Luserke die erfolgreichste Akteurin in den Jenaer Reihen. Am ungeliebten Stufenbarren erzielte hingegen TsG-Eigengewächs Maja Handke mit 11.700 Punkten das beste Ergebnis für die Saalestädterinnen. „Für uns war es ein super Wettkampf. Wir sind sehr zufrieden, zumal wir mit Annegret Drexler auf eine Leistungsträgerin verzichten mussten“, resümierte Daniela Pilz, ihres Zeichens gute Seele bei den Landesliga-Turnerinnen, die auch in Meiningen ihren TsG-Schützlingen mal wieder mit Rat und Tat zur Seite stand.