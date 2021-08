Blick ins Regelwerk beschert Schmöllner Tennisspielern den Aufstieg

Schmölln/Crimmitschau. Tennis: Schmöllns Herren siegen 4:2 gegen Saalfeld/Bad Blankenburg und steigen in die Oberliga auf.

Mit einem 4:2-Erfolg im abschließenden Duell gegen die SG Saalfeld/Bad Blankenburg – wegen des Regens wurde in der Sporthalle in Crimmitschau gespielt – gewannen die Herren des TC Schmölln ungeschlagen den Meistertitel in der Tennis-Bezirksliga Ost.

Martin Büttner entschied sein Einzel wie gewohnt ganz souverän mit 6:1, 6:2 für sich. Im zweiten Einzel zeigte Ersatzspieler Torsten Wolf seine ganze Klasse und gewann mit starker Leistung 6:2, 6:4. Im dritten Duell konnte Tim Großmann ebenfalls an vergangene Leistungen anknüpfen und siegte doch deutlich mit 6:2, 6:3. Im vierten Einzel zeigte Mario Franke, dass man auch auf dem schnelleren Teppich-Belag locker zwei-Stunden-Matches spielen kann. Trotz größter Anstrengung verlor er gegen seinen sehr gut und mit Übersicht spielenden Gegner 4:6, 4:6.

Doppel gab die Entscheidung

In den Doppeln hieß es, die 3:1-Führung durch mindestens einen Doppel-Sieg in einen Gesamt-Sieg zu verwandeln. Büttner/Wolf waren trotz starker eigener Leistung gegen die überragend spielenden Saalfelder/Blankenburger unterlegen und verloren mit 4:6, 3:6.

Die Verantwortung für einen Punktspiel-Sieg lag demnach wie bereits vor zwei Wochen bei Tim Großmann/Ringo Plarre. Und wie beinahe zu erwarten, spielten beide ihr bekanntes Schema F bestehend aus gewonnenem ersten Satz, verlorenem zweiten Satz und nervenaufreibendem Match-Tiebreak.

Dieser war spannend bis zum Schluss und beim zweiten Matchball musste sogar kurz das Regelwerk gewälzt werden, bevor Großmann/Plarre den wiederholten Matchball souverän zum 7:5, 4:6, 11:9 verwandelten.

Das Team bestehend aus Mario Franke, Martin Büttner, Tim Großmann, Janek Heinke, Tobias Schulze, Ringo Plarre und Torsten Wolf krönte damit die bislang erfolgreichstes Saison mit dem Aufstieg in die Oberliga.