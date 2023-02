Blue Volleys Gotha mit Zuversicht gegen Delitzsch

Gotha. Volleyball-Zweitligist steht am Samstag in der Favoritenrolle. Die Bilanz ist makellos.

Zuversichtlich gehen die Blue Volleys Gotha in das Volleyball-Zweiligaheimspiel gegen den GSVE Delitzsch am Sonnabend in der Ernestiner Sporthalle (19 Uhr). „Wenn wir unsere Annahme unter Kontrolle haben und das Spiel konzentriert angehen, bin ich zuversichtlich, dass wir die drei Punkte in Gotha behalten können“, so Trainer Jonas Kronseder zu der kommenden Aufgabe.

Die Statistik der bisherigen Begegnungen beider Vereine in der 2. Bundesliga spricht ebenfalls dafür. In sechs Heimspielen gab es für die Gothaer nur Siege und in allen Spielen insgesamt nur eine Niederlage in der Saison 2019/20. Das Hinspiel endete mit einem hart erkämpften 3:2-Erfolg. Zudem blieben die Blue Volleys in dieser Spielzeit nach 15 Spieltagen erst in drei Spielen gänzlich ohne Punkte. Allerdings verhinderten dabei viele knappe 2:3- beziehungsweise 3:2-Ergebnisse eine bessere Punktausbeute und damit eine bessere Platzierung als derzeit Platz 6.

Gegen die Sachsen aus Delitzsch, mit einem Spiel mehr und nur einem Punkt weniger auf dem 8. Platz liegend, müssen die Gothaer ihr gesamtes Leistungsvermögen abrufen, um erneut erfolgreich zu sein. Man sollte nie den Fehler machen, die kampfstarken Loberstädter zu unterschätzen. Alle Spieler sind fit, so dass Kronseder hier aus den Vollen schöpfen kann.

Gotha – Delitzsch, Sonnabend 19 Uhr, live im Internet unter sportdeutschland.tv