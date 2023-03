Bundesliga-Aufsteiger fordert die Blue Volleys Gotha

Gotha. Der Volleyball-Zweitligist hat am Samstag den Tabellenersten aus Karlsruhe zu Gast. Trainer Jonas Kronseder gibt die Marschroute vor.

Ein Hauch von 1. Bundesliga wird am Samstagabend durch die Ernestiner-Sporthalle wehen. Denn die Blue Volleys Gotha treffen in der 2. Bundesliga Süd nicht nur auf das Überteam aus Karlsruhe, sondern den feststehenden Aufsteiger in die Bundesliga. Anpfiff der mit Spannung erwarteten Partie ist 19 Uhr.

Die Badener machten unter der Woche Nägel mit Köpfen und sprachen aus, was sie schon lange planten. „Wir machen das, wir steigen auf“, sagte Abteilungsleiter Diego Ronconis gegenüber dem VBL-Presseservice und ergänzte, dass man auch dort eine gute Rollen spielen möchte. „Wir wurden beim Gang in die Dritte Liga belächelt, dann beim Aufstieg in die zweite. Und jetzt geht’s in die 1. Bundesliga, und ich rede von der Champions League und alle lächeln wieder“, sagt er nun und beugt sich vor. „Aber das ist die Grundstimmung, die wir für den Erfolg brauchen.“

Fernab aller Sorgen auf Platz sechs

Von euphorischer Stimmung wie in Baden sind die Blue Volleys derweil etwas entfernt. Dies liegt natürlich nicht daran, dass diese schlecht wäre – im Gegenteil. Das Team von Trainer Jonas Kronseder spielt eine solide Saison, holte bisher elf Siege aus 19 Spielen und steht fernab aller Sorgen auf Platz sechs mit der Option, vielleicht noch ein paar Ränge zu klettern. Für einen Angriff auf die vorderen Plätze reichte es dann aber nicht – unabhängig davon, dass man dann auf einen möglichen Aufstieg sicher verzichtet hätte.

Auch diesmal sind die Rollen klar verteilt. Nicht nur aufgrund der 0:3-Hinspielniederlage befinden sich die Blue Volleys in der Außenseiterposition. Seit vielen Jahren fällt, wenn man von den Baden Volleys spricht, immer der Name Jens Sandmeier. Der Angreifer mit Erstligaerfahrung war und ist der Leistungsträger des Teams, der Mann für alle Fälle, der die MVP-Wertungen der letzten Jahre meist mit anführte. Doch auch im Hinblick auf den anvisierten Aufstieg hat Trainer Antonio Bonelli, dessen Vertrag verlängert wurde, sein Team sukzessive verstärkt und dabei auch verjüngt.

Wenig zu verlieren, aber viel zu gewinnen

Für die Gothaer ist die Begegnung dennoch eine dankbare Aufgabe, denn es gibt wenig zu verlieren, aber viel zu gewinnen. Es gilt an die gute Form der letzten Spiele anzuschließen und mutig zu spielen. Doch es bedarf auch einer geschlossenen Mannschaftsleistung, will man gegen den Favoriten bestehen. Wenn das gelingt, ist nichts unmöglich und es könnte ein großer Volleyball-Abend werden.

Der Einsatz des Gothaer Diagonalangreifers James Jackson ist allerdings noch ungewiss, weil der Kanadier derzeit erkältet ist. Für Trainer Jonas Kronseder ist ausschlaggebend, wie sein Team in die Partie findet. „Wichtig wird sein, schnell ins Spiel zu kommen. Wir wollen auf alle Fälle mutig auftreten und dieses Spiel, wie eigentlich alle Spiele, gewinnen. Ob das gelingt wird sich dann zeigen“, sagte er.

Gotha – Karlsruhe, Samstag, 19 Uhr, live bei www.sportdeutschland.tv