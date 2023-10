Rothenstein. Kreisoberliga-Telegramm: Vor dem KOL-Spitzenspiel am 8. Oktober thronen plötzlich die Kicker aus Rothenstein an der Tabellenspitze. Camburg-Coach Diller wertet indes nicht nur die Partie gegen Triptis aus, sondern spricht auch über Paul Dietzel, der in der Partie gegen den FC Carl Zeiss Jena zusammenbrach.