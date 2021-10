Chancenlos: Gotha Rockets mit Heimniederlage zum Auftakt

Gotha. In der 2. Basketball-Regionalliga Nord zeigen sich die Leipziger beim 75:49 als zu stark

Über ein Jahr hat es gedauert, bis das orangene Leder wieder durch die Herzog-Ernst-Sporthalle in Gotha flog. Zum ersten Saisonauftritt der neuen Spielzeit in der 2. Regionalliga Nord empfingen die BIG Rockets Gotha den USC aus Leipzig. Das Heimspiel endete mit einer deutlichen 49:75-Niederlage gegen die favorisierten Sachsen.

„Das habe ich mir vor dem Spiel ganz anders vorgestellt“, meinte Rockets-Coach Kemal Velishaev nach dem Spiel. „Das ist eine Frage der Mentalität. Ich will immer gewinnen, selbst keim Kartenspielen“, so der Russe weiter. Die Partie begann mit viel Tempo und wenig Punkten. Als zwei Distanzwürfe ihren Weg durch das Netz fanden, hofften 150 stimmungsgeladene Gäste auf der Tribüne auf Zählbares zum Saisonauftakt. Jedoch zeigten die Leipziger bereits im Laufe des ersten Viertels, dass sie die strukturiertere Spielweise an den Tag legten. Die Gäste drehten das Spiel und gingen mit einer Führung in die erste Viertelpause (14:18).

Die folgenden zehn Minuten verdeutlichen die Leipziger Dominanz. Die Sachsen nutzen Gothaer Unsicherheiten zu ihrem Vorteil und zogen bis zur Halbzeit auf 14 Punkte davon (20:34). Den Gastgebern gelangen nur sechs Punkte in diesem Zeitraum. Nach der Halbzeit starteten die Raketen wie die Feuerwehr. Ein 8:1-Lauf zwang die Gäste nach nur zwei Minuten zur Auszeit. „Darauf hätten wir gut aufbauen können“, blickte Velishaev zurück. Und tatsächlich: Die Rockets stabilisierten ihr Spiel und hielten den Rückstand weitestgehend einstellig. Mit 39:49 ging es dann ins letzte Viertel.

Sachsen ziehen vorentscheidend auf 21 Punkte davon.

„Dann ist uns aber die Luft ausgegangen“, relativierte der Russe. „Wir haben nur mit einer 7er-Rotation gespielt. Viele junge Spieler hatten Tags zuvor schon ein schweres Spiel“, berichtete Velishaev weiter.

Das spielte natürlich den Gästen in die Karten. „Sie haben das gut ausgenutzt“, kommentierte der Gothaer Trainer. Nach einer kleineren Auseinandersetzung auf dem Spielfeld mit einem unsportlichen und zwei technischen Fouls konnten die Gastgeber nicht mehr viel entgegensetzen. Sechs Minuten vor dem Ende zogen die Sachsen auf 21 Punkte davon. Letztlich stand eine 49:75-Niederlage zu Buche.

Zusammenfassend fand Velishaev: „Gut hat mir gefallen, dass wir in dem Lauf Anfang der zweiten Halbzeit gezeigt haben, dass wir auch gegen solche starken Gegner mithalten können. Was aber gar nicht geht, ist, dass jeder sein Ding in der Offensive macht. Da müssen als Team besser zusammenspielen und konzentrierter sein.“