Chemie Kahla verpasst Chance auf einen Punkt

Am Ende standen Thomas Hurt und seine Chemie-Kicker mit leeren Händen da.

Kahla. Der künftige Thüringenligist Blau-Weiß Neustadt/Orla hatte am Sonnabend beim 2:1-Erfolg bei der BSG Chemie Kahla trotz Chancenplus mehr Mühe als erwartet.

Der künftige Thüringenligist Blau-Weiß Neustadt/Orla hatte am Sonnabend beim 2:1-Erfolg bei der BSG Chemie Kahla trotz Chancenplus mehr Mühe als erwartet. Die Kahlaer waren drauf und dran, gegen den Favoriten wenigstens einen Punkt zu holen. Dabei sah es nach 30 Minuten nach einer klaren Sache für den Liga-Primus aus. Joaquin Elias Castanares (15.) und ein abgefälschter Schuss von Mateusz Szalek (25.) bescherten den Blau-Weißen die frühe 2:0-Führung. Die Schlussviertelstunde im ersten Durchgang gehörte aber den Gastgebern. Niels Frank belohnte die Bemühungen mit dem 1:2-Anschlusstreffer (45.). Für Frank war es bereits das zehnte Saisontor.

Nach einer Stunde hätte Kahlas Christoph Körber einen Fehler in der Neustädter Hintermannschaft fast mit dem 2:2 bestraft. Nach 74 Minuten lag der Ball ein zweites Mal im Netz der Gäste. Doch der Treffer von Niklas Jahn wurde wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt. In der Nachspielzeit scheiterte Körber am glänzend reagierenden Torwart Martin Mehlhos.