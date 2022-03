Culture City Weimar verdient sich ein Trainerlob

Weimar. Die Regionalliga-Basketballer von Culture City Weimar hatten den Favoriten aus Schwabing am Rand einer Niederlage.

Mit einer bis in die Schlussphase umkämpften 85:89-Niederlage endete das historisch erste Play-off-Duell der Basketball-Riesen von Culture City Weimar. Die Ilmstädter unterlagen den Gästen des MTSV Schwabing in der Asbachhalle vor 90 Fans nach einem bis zur letzten Sirene offenen Spielverlauf.

„Wir haben viel besser gespielt als in der vergangenen Woche, insofern möchte ich den Jungs ungeachtet der Niederlage gratulieren. Die Einstellung hat gestimmt. Jeder Spieler hat sich reingehängt, sein Bestes gegeben und gekämpft. Natürlich haben wir noch erhebliche Baustellen, die es zu korrigieren gilt. Nachdem wir nichts mehr zu verlieren haben, werden wir am kommenden Wochenende nach München fahren und sehen, wie sich das Rückspiel entwickelt“, sagte Weimars Trainer Farsin Hamzei.

Die Hausherren versuchten mit viel Kampf und Leidenschaft zu kontern, gerieten bis zur ersten Viertelpause jedoch mit 23:31 in Rückstand. Nachdem sich beide Kontrahenten mit Beginn des zweiten Abschnitts zunächst einen Schlagabtausch auf Augenhöhe lieferten, war es dem MTSV gelungen, bis zur 14. Minuten auf 27:40 zu enteilen. Nach der höchsten Gäste-Führung der gesamten Partie kämpfte sich Culture City Weimar jedoch willensstark zurück und verkürzte kurz vor der Halbzeit durch Lorenz Bank auf 49:51.

Entsprechend umkämpft entwickelte sich auch das von engen Zwischenständen geprägte dritte Viertel. Nachdem es im gesamten Spielabschnitt keinem Team gelang, sich abzusetzen, war es erneut Lorenz Bank, der mit seinem Korb zum 69:68 die Thüringer mit einem hauchdünnen Vorsprung in das Schlussviertel starten lies. Während Flügelspieler Domenik Shusel nach dem Start in die letzten zehn Minuten bis auf 74:69 vorlegen konnte, konservierten die Ilmstädter ihren Vorsprung bis zum 78:72 (34.). Es folgt eine entscheidende Phase, in der es die Weimarer verpassten, den Vorsprung noch weiter auszubauen. Die Gäste wirkten zumindest angeschlagen. Der zweitligaerfahrene Münchner Patrick Horstmann, der häufig auch mit dem Schiedsrichter beschäftigt war, stemmte sich in dieser Phase mit all seiner Erfahrung gegen die drohende Niederlage seines Teams und sorgte im Tandem mit Marcus Frank zunächst für den 80:80-Ausgleich (36.). Nachdem sich bei den Thüringern in den entscheidenden Momenten einige Ballverluste sowie vergebene Würfe aneinanderreihten, nutzten die Gäste ihre Chancen konsequenter und kippten die Partie bis zur Schlusssirene zu ihren Gunsten.