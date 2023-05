Damen des HBV Jena 90 lassen die Sektkorken knallen

Auch wenn der Gegner aus Nordhausen am Sonntag nicht anreiste, gefeiert wurde der Meistertitel der Damen des HBV Jena am Sonntag dennoch.

Die Handballerinnen des HBV Jena 90 ließen am Sonntagnachmittag die Sektkorken knallen – und das aus gutem Grund: Im Rahmen ihres letztes Heimspieles wurden sie seitens des Thüringer Handball-Verbandes (THV) offiziell als Meisterinnen geehrt. Am finalen Spieltag sollte das bis dato ungeschlagene Team von Claudia Gresch (links) den Nordhäuser SV empfangen, doch das Tabellenschlusslicht sagte kurzfristig ab, sodass die Handballerinnen beizeiten zum stimmig-gemütlichen Teil übergehen konnten. „Es war eine aufregende Saison, in der sich meine Spielerinnen sehr gut entwickelt haben. Wir wissen natürlich, dass es in der kommenden Saison in der Oberliga nicht so einfach wird, aber wir freuen uns wie Bolle auf die Herausforderung“, sagte Claudia Gresch.