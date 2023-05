Damen des SSC Jena: Die Suche nach den Namen der Torschützinnen

Köthen. Ihren Auswärtstermin beim Cöthener HC konnten die Hockey-Damen des SSC Jena souverän für sich entscheiden. Doch wer hatte die vier Tore erzielt?

Die Tore – wer um alles in der Welt hatte die Tore für die Damen des SSC Jena in Köthen geschossen?

Ida Bolze grübelte am anderen Ende der virtuellen Leitung. Naturgemäß wusste die Kapitänin der Jenaer Hockeyspielerinnen um den Ausgang der Oberliga-Partie am Sonntag gegen den Cöthener HC 02 – sie war ja in den 4:0-Sieg involviert. Doch da sie nun einmal in der Verteidigung ihren Dienst verrichte, sei es für sie mitunter ein kniffliges Unterfangen, von der anderen Seite des Spielfelds zu erkennen, wer da im allgemeinen Getümmel für ihr Team erfolgreich gewesen war.

„Nicht alle Tore waren astrein herausgespielt. Dem ersten und dem zweiten ging schon etwas Gestocherere im gegnerischen Strafraum voraus“, sagte Ida Bolze, die zumindest eine Torschützin benennen konnte: Leonie Blattmann. Aber die anderen?

Die Spielführerin argumentierte zwar nicht mit Goethes „Faust“, sie wollte die noch ausstehenden Namen nicht als Schall und Rauch abtun, doch sie lenkte das Gespräch durchaus geschickt-charmant auf das Essenzielle – die eigentliche Partie. „Das war ein sehr gutes Spiel von uns, auch wenn wir nicht alle Chancen genutzt haben“, resümierte die Kapitänin, die auch darauf verwies, dass es auch sehr schöne und ansehnliche Spielzüge in den Reihen ihres Teams gegeben habe. Ja, letztlich sei es ein recht souveräner Auftritt gewesen.

Mit dem erfolgreichen Termin in der Fremde beenden die SSC-Damen die Vorrunde in der Oberliga auf Platz zwei. Nunmehr stehen alle Zeichen auf Finalrunde. An den kommenden drei Spieltagen werden die vier besten Teams der Liga den Meister unter sich ausmachen. Am 4. Juni gastieren die Jenaerinnen beim Tresenwalder HC, dem derzeit Tabellenvierten. Am 11. und am 18. Juni haben die Meisterinnen von der Saale indes Heimrecht und werden zuerst den Post SV Chemnitz, dieser Tage Dritter, und anschließend Primus Motor Meerane empfangen.

Ach ja, die fehlenden Torschützinnen konnte Ida Bolze mit Hilfe ihrer Teamkolleginnen dann auch noch benennen: Antonia Koch, Jule Aschenbach und – zum zweiten Mal – Leonie Blattmann.