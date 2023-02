Damen des SSC Jena sind Meister

Erst ein Kantersieg, später die Meisterschaft – Leonie Blattmann (links) und Jolanda Krok hatten allen Grund, am Sonntag abzuklatschen.

Bereits während des Sonntagvormittags durften die Hockey-Damen des SSC Jena ausgiebig jubeln, siegten sie doch in ihrem letzten Heimspiel der laufenden Hallen-Saison 9:0 (3:0) über Tabellenschlusslicht HCLG Leipzig. Am Nachmittag konnten die Spielerinnen um Jolanda Krok und Ida Bolze, die die Tabellenführung in der Oberliga innehaben, ein weiteres Mal ausgiebig feiern: Ihr ärgster Konkurrent, der TSV Leuna, musste sich mit einem 3:3 gegen den Tresenwalder HC begnügen. Damit kann das Team aus Sachsen-Anhalt die Jenaerinnen nicht mehr einholen. Während die SSC-Damen 22 Punkte ihr Eigen nennen können und noch zwei Partien bestreiten müssen, stehen die TSV-Spielerinnen bei 17 Punkten, bei noch einer ausstehenden Partie. Ergo: Die SSC-Damen dürfen sich Meister nennen.