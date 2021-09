Damen des SSC Jena verteidigen die Tabellenführung

Jena. Die Feldhockey-Damen des SSC Jena konnten am Sonntag einen 3:0-Sieg über den ESV Dresden in der Mitteldeutschen Oberliga bejubeln.

Die Feldhockey-Damen des SSC Jena konnten am Sonntag einen 3:0-Sieg über den ESV Dresden in der Mitteldeutschen Oberliga bejubeln – und damit die Tabellenführung verteidigen. In der Saison 2021/22 absolvierten die SSC-Damen bisher drei Partien, die allesamt von Erfolg gekrönt waren. Vor dem Heimspiel gegen Dresden trafen sie auswärts auf den Cöthener HC (7:1) und den TSV Leuna (1:0). Im Bild liefert sich SSC-Akteurin Viktoria Heyne (links) einen Zweikampf mit einer Dresdnerin – mit dem bessern Ende für Viktoria Heyne.

