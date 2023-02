Dank Max Kruse: Fahner Höhe holt Punkt gegen Freital

Erfurt. Oberligist trennt sich vom Überraschungsteam aus der Nähe von Dresden 1:1.

Dank Joker Max Kruse bleibt Fußball-Oberligist FC An der Fahner Höhe im neuen Jahr weiter ungeschlagen. Der eingewechselte Abwehrspieler markierte kurz vor Schluss mit einem fulminanten Schuss in den Winkel den 1:1-Ausgleich (90.) im Duell mit Freital. Diese hatten in der 9. Minute durch den früheren Nordhäuser Oliver Genausch vorgelegt.

Mit vielen Umstellungen fiel es den Dachwigern auf dem Kunstrasen von Lok Erfurt zunächst schwer, ins Spiel zu finden. Der Gast aus Sachsen presste früh und ließ dem unsortierten Gastgeber kaum Luft. Folgerichtig das 0:1, als eine flache Eingabe von der linken Seite Genausch fand, der mittig von der Strafraumgrenze traf.

Nach rund 20 Minuten fand Fahner aber besser rein und erspielte sich einige gute Gelegenheiten, die aber nicht verwertet wurden. Freital blieb durch Konter gefährlich, überließ dem Gegner aber größtenteils das Geschehen. So richtig wussten diese damit aber nichts anzufangen. Auch im zweiten Durchgang mühte sich die Elf von Trainer Tobias Busse, wirkte auch feldüberlegen, aber nicht zwingend genug. Freital verpasste bei zwei Kontern die Entscheidung, da Erik Wienrich prächtig parierte.

Dennoch wurde der Aufwand spät, aber gerechterweise belohnt, als Kruse eine Kopfballvorlage von Paul Kirchner wuchtig traf und dem Torwart keine Chance ließ.