Das Spiel seines Lebens endete 9:9

Ronneburg. Manfred Otto, lange Jahre Fußball-Schiedsrichter in der Region ist verstorben.

Im Alter von 84 Jahren ist der ehemalige Ronneburger Schiedsrichter und Funktionär Manfred Otto gestorben. Der langjährige Obmann der Gruppe Gera-Land, Günter Ratzer aus Braunichwalde, hatte den einstigen Bezirksliga-Schiedsrichter mal als „einen unserer Besten“ bezeichnet.

Doch in Ronneburg betreute Otto auch den Fußball-Nachwuchs, war einige Jahre Übungsleiter. Als Spieler kickte Manfred Otto zwischen 1948 und 1966 bei Dynamo Frankfurt/O. und Wismut Ronneburg, ehe er wegen einer Knieverletzung aufhören musste. Beim Weidaer Heinz Goldhan legte der stets ruhige und sachliche Sportler 1968 die Schiedsrichterprüfung ab und landete fünf Jahre später schon in der dritthöchsten DDR-Spielklasse, der Bezirksliga. Höhepunkte in der Laufbahn des Schiedsrichters sind zwei Ereignisse: Am 23. Mai 1992 feierte er im Bezirksligaspiel Blau-Weiß Niederpöllnitz gegen Eintracht Eisenberg seinen 1000. Einsatz und stand da an der Linie.

Leonhardt-Brüder im Duell

Das andere Erlebnis, was sich eingeprägt haben dürfte, war ein Bezirksligaspiel zwischen Wismut Seelingstädt und Dynamo Gera, dass man wegen des Spielausgangs auch nur ein einziges Mal in seinem Leben mitmacht. Seelingstädt brauchte in diesem letzten Spiel noch einen Punkt, um in der Bezirksliga zu verbleiben. Dem Gegner war der Spielausgang egal. Offenbar passend dazu, in beiden Teams standen Brüder, die gegeneinander kicken mussten. Beim Gastgeber war es Uwe Leonhardt, zwischen 1992 und 2009 Präsident des FC Erzgebirge Aue, bei Dynamo Zwillingsbruder Helge, der heutige Vereinschef. Eine Viertelstunde vor Schluss führte Gera 9:6, der Seelingstädter Klassenerhalt schien in weiter Ferne. Doch Wismut schaffte es, die Liga zu halten. Das Spiel endete 9:9, ein Schelm, der Arges dabei denkt. Für Manfred Otto dürfte es das Spiel seines Lebens gewesen sein.