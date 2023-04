Kegeln: Der Champions-League-Dritte wird auch Kreispokalsieger

Freude bei Gaby Muhl, Pia Köhler, Friederike Schulz (vorn von links) und Diana Langhammer über den Sieg beim Kreispokalfinale in Mehltheuer.

Mehltheuer. Das KKV-Finalturnier in Mehltheuer sucht seinesgleichen. Bundesliga-Aufsteiger Auma chancenlos, dafür holen die Blau-Weiß-Männer die Trophäe

Das sucht seinesgleichen. Finalturnier des KKV Greiz auf neutraler Bahn in Mehltheuer: im Kreispokal-Finale der Keglerinnen der Europapokalsieger, Champions-League-Dritte und Bundesliga-Dritte gegen den Bundesliga-Aufsteiger. Doch auch mit den vier besten Spielerinnen – in der Bundesliga wird zu sechst gekegelt – hatte Blau-Weiß Auma gegen den SV Pöllwitz keine Chance. Corinna Thiem, Vanessa Geithel, Selina Thiem und Saskia Wiedenhöft unterlagen. Das Finale ging 0:6 (2273:2393) verloren. „Wir hatten uns schon mehr ausgerechnet und es war auch mehr drin“, sagte Mannschaftsleiterin Corinna Thiem. Die Saison ist aber noch nicht gespielt, im TKV-Pokal sind die Aumaerinnen noch im Rennen; für die U 18-WM in Varadzin (Kroatien) haben sich Selina Thiem und Vanessa Geithel qualifiziert.

Auch bei den Männern setzte sich die favorisierte Mannschaft durch. Zweitliga-Absteiger Blau-Weiß Auma besiegte mit dem Tagesbesten Daniel Dietz (613) den Landesligisten Wünschendorf 5:1 (2293:2220). Doch es wird einen Umbruch geben bei den Blau-Weißen. Vier Spieler stehen wohl nicht mehr zur Verfügung. Florian Rietze schließt sich dem Bundesligisten SV Wernburg an, erfüllt damit eine Vorgabe des Verbandes, wonach auch U 23-Auswahlspieler in einem Bundesligateam spielen sollen. Es sei sehr schade, dass Auma abgestiegen ist, doch er freue sich auf die Bundesligasaison, auf die neue Herausforderung. „In der Wernburger Mannschaft stehen Top-Spieler, da kann ich profitieren, und das in jedem Training“, sagte der 19-Jährige, war aber mit seinen 593 Holz nicht zufrieden. An seinen Schuhen unterschiedlichen Fabrikats und Farbe habe es allerdings nicht gelegen. „Das ist nur ein Gag, einfach ein bissel auffallen“, sagte er und lachte.

Auch die Pöllwitzerinnen Friederike Schulz, Gaby Muhl, Pia Köhler und Diana Langhammer strahlten, als sie die Medaillen erhielten. Natürlich wollten sie zeigen, wer die Nummer eins im Kreis ist. „Doch dass es so klar wird, hatten wir nicht gedacht. Dabei haben wir uns nicht mal so gut angestellt. Die Bahn gibt viel mehr her“, sagte Pia Köhler, die am Donnerstag bereits mit Sarah Conrad, Celine Dannehl und Marie-Christin Illert im TKV-Pokal im Einsatz war. Mit ei­nem Sieg beim ESV Rudolstadt qualifizierten sie sich für das Final Four-Turnier im Thüringenpokal.

Was für ein fettes Programm für die Pöllwitzerinnen: Woche für Woche im Einsatz – und in der kommenden Saison auch wieder international. Als Bundesliga-Dritter für den NBC-Pokal qualifiziert, rückt Pölltitz in den Europapokal auf, weil Meister und Champions-League-Sieger Victoria Bamberg dieses Mal nicht für den Weltpokal gemeldet hat. „Die ersten fünf des Europokals qualifizieren sich für die Champions League. Das ist unser Ziel“, sagt SVP-Trainer Ronny Hahn. Europapokal, Champions-League, Bundesliga und drei nationale Pokal-Wettbewerbe, „ob wir das noch einmal angehen, das müssen wir uns gut überlegen“.