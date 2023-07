Der Erfurter „Sommer“ strahlt an der Ostseeküste

Rostock. Zwei Erfurter Geherinnen holen bei den deutschen Meisterschaften der U18 und U20 in Rostock Gold und Silber. Bronze für zwei Hindernisläufer des ELAC.

Wie es ihr Name fast schon erfordert, strahlte Angelina Pauline Sommer am Samstag mit der Abendsonne in Rostock um die Wette. Aus gutem Grund: Die junge Geherin vom ASV Erfurt hatte soeben bei den deutschen Meisterschaften der U20 und U18 in der jüngeren Altersklasse Gold über 3000 Meter geholt. Es war bei sieben Thüringer Medaillen die einzige goldene des Wochenendes.

„Ich freue mich richtig doll über meine Medaille. Niemals hätte ich damit gerechnet. Die Konkurrenz war richtig stark. Anfangs war ich ziemlich aufgeregt, auch noch an der Startlinie, aber im Rennen habe ich mich dann richtig gut gefühlt“, berichtete sie freudestrahlend von ihrem ersten deutschen Meistertitel in 15:39,16 Minuten. Ihre Vereinskameradin Zuzka Walter belegte Rang vier. Dieselbe Platzierung schaffte im 5000-Meter-Bahngehen Clemens Brunkel von der LG Erfurt in 25:02,64 min. Matti Schmidt (Erfurter LAC) verbesserte seine Bestzeit deutlich auf 25:09,51 min.

In der höheren Altersklasse U20 schnappte sich Ada Junghannß vom ELAC in starken 13:27,44 min die Silbermedaille im 3000-Meter-Bahngehen. „Ich freue mich schon sehr, über die Zeit fast noch mehr als über die Platzierung, weil ich damit nicht gerechnet habe. Der Fokus im Training liegt mehr auf den zehn Kilometern. Der Plan war, nicht so sehr auf die Zeit zu gehen, sondern mich reinzuhängen und zu schauen, was geht. Das hat gut funktioniert. Dieses Mal habe ich mich auch mental stark gefühlt“, resümierte sie. Damit kann sie auf einen Startplatz bei der U20-EM hoffen.

Höfer stürzt am letzten Hindernis und holt trotzdem Bronze

Für zwei weitere Erfurter Medaillen sorgten die Hindernisläufer Felix Höfer (ELAC; U20) und Severin Niklas Benischke (ELAC; U18), die sich Bronze hart erkämpften. Ganz besonders Höfer, der am letzten Wassergraben noch gestürzt war und einen Rivalen an sich vorbeiziehen sah. „Das ist mir noch nie passiert. Meine Beine waren einfach schwer“, erklärte er die Szene. Mit blauen Flecken am Knie und enormem Kampfgeist holte er sich im Zielsprint in 5:56,53 min Bronze.

Auch Benischke war nach seinem Bronzelauf in 6:06,19 min sehr zufrieden: „Dass es so gut wird, hätte ich nicht gedacht. Von den Meldeleistungen war von Platz drei bis zehn alles drin. Am letzten Hindernis habe ich ein bisschen gezittert, ob noch einer von hinten kommt. Es war in meinem ersten U18-Jahr meine erste DM-Medaille.“

Der zweite Tag verlief aus Thüringer Sicht mit zwei Silbermedaillen eher enttäuschend. Der Erfurter Hochspringer Cedric Spieß (ELAC) wurde mit 1,95 m Fünfter, während sein Suhler Dauerrivale Finn Friedrich mit 1,99 m Silber holte.

Im 100-Meter-Sprint der U20 erreichten Friedrich Dietz und Johannes Fleischer vom ELAC das Halbfinale, wo sie in 10,90 bzw. 10,99 Sekunden den Endlauf verpassten.

Im Dreisprung der U18 erreichte Nelson Guth (ELAC) das Finale, steigerte dort seine Bestmarke auf 13,59 m und wurde Sechster. U20-Dreispringer Floyd Mewes (ELAC) kratzte mit 13,94 m als Achter wieder an der 14-m-Marke. Im Hammerwurf der U20 wurde Tom Flöter (ASV Erfurt) mit neuer Bestleistung von 56,59 m Sechster.