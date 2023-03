Jena. Der Landesklasse-Meister und die Kicker aus dem Norden Jenas trafen am Donnerstabend in der Oberaue aufeinander – und die Glaswerker nutzten das Derby, um ihr Stadtroda-Trauma zu überwinden. Was Schott-Trainer Christian Kummer und Zwätzen-Coach Daniel Sander zum Derby zu sagen haben, erfahren Sie hier. Und dann gab es noch jenen Verteidiger, der von einem Mitstreiter nach der Partie ein Küsschen erhielt...