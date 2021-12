Derbysieg für Tischtennis-Damen des SV Schott nach mehreren Dämpfern

Leipzig. Das erste mitteldeutsche Derby in der zweiten Bundesliga der Damen zwischen Gastgeber LTTV Leutzscher Füchse und dem SV Schott Jena war reichlich dramatisch...

Eingangs wurden die Doppel in zwei klaren 3:0-Spielen zum 1:1-Zwischenstand geteilt. Als Anastassiya Lavrova der Leutzscher Nummer eins Huong Do Thi keine Chancen ließ und die etwas überspielt wirkende Ece Harac gegen die unbequeme Anna-Marie Helbig im Entscheidungssatz mit 7:1 führte, schienen die Jenaerinnen auf dem Weg zur frühen Führung. Doch Helbig kämpfte sich in die Partie zurück, Harac verlor zusehends die nötige Lockerheit und am Ende setzte sich Helbig 14:12 durch.

Nach der Pause bot sich ein ähnliches Bild. Die überzeugende Maya Kunats hielt Leonie Hildebrandt in vier Durchgängen in Schach und auch Karlijn van Lierop schien bei einer Führung von 6:1 im Entscheidungssatz auf der Siegerstraße, doch Kontrahentin Tho Do Thi holte den Rückstand auf, gewann mit 11:9 und egalisierte erneut zum 3:3. Im zweiten Durchgang des vorderen Paarkreuzes hielt Lavrova Helbig sicher mit 3:0 auf Distanz, während Harac, die über volle Distanz ging Huong Do Thi bezwang.

Auch van Lierop verspielte gegen Hildebrandt eine 2:0-Führung, so dass die Entscheidung über Remis oder Auswärtssieg in der Partie zwischen Kunats und Tho Do Thi fallen musste. Hier schien die favorisierte Do Thi auf der Siegerstraße. Doch nun zeigten die Gastgeberinnen Nerven. Satz vier ging nach der Abwehr eines Matchballes mit 13:11 an Kunats, die auch im Entscheidungssatz schnell mit 6:2 in Führung ging, zwar das 8:8 kassierte, sich nicht aus der Ruhe bringen ließ und die nächsten drei Punkte zum 6:3-Matchsieg einfuhr.