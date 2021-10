Deutscher Meistertitel für Weimarer Felix Tischler

Weimar. Ju-Jutska Felix Tischler von Seishin Weimar ließ bei den Wettkämpfen in Maintal nichts anbrennen.

Gleich doppelten Grund zum Jubeln hatte der Weimarer Ju-Jutsuka Felix Tischler. Bei den deutschen Einzelmeisterschaften in Maintal dominierte er seine Gegner und holte den Titel in der Klasse bis 85 Kilo in der U 21.

Wegen der Pandemie lief die Vorbereitung alles andere als normal. Zum einen war die Zeit der Präparation deutlich kürzer als gewöhnlich, zum anderen war Felix einige Zeit beim Training auf sich allein gestellt, da die Beschränkungen eine Kontaktsportart nahezu vollständig einschränkten. Doch all den Widrigkeiten zum Trotz trat der Weimarer hoch motiviert an und an diesem Tag sollte ihm eine Meisterleistung gelingen – drei vorzeitige Siege brachte ihm den Titel. Saubere Schläge und Tritte, gute Würfe und überragende Techniken am Boden überzeugten die Kampfrichter.

So konnte er für seinen Verein Seishin Weimar als erster männlicher Athlet die Goldmedaille erkämpfen. Mit seinem Titel beschenkte er auch sich selbst, denn es war gleichzeitig sein 20. Geburtstag. Für das vereinseigene Turnier in Weimar wird Tischler nun in der Meyerstraße 52 weiterhin hart trainieren.