Die Erfurter Hockey-Macht

Erfurt. Drei Nachwuchsteams des EHC werden mitteldeutscher Meister im Feldhockey, zwei Mannschaften holen Silber.

Abermals ging die Freiluftsaison für die Nachwuchsteams des Erfurter Hockeyclubs (EHC) erfolgreich zu Ende. Am Samstag setzten die U14-Mädchen des EHC, die in dieser Saison als Spielgemeinschaft mit Weimar und Jena antraten, die Krone auf ihre herausragende Spielzeit. In einem packenden Finalspiel auf dem Kunstrasen in Freiberg krönten sie sich mit einem 3:0 gegen die Gastgeberinnen zum mitteldeutschen Meister. Bereits am Wochenende zuvor hatten die weibliche und männliche U16 den Titel erkämpft, die weibliche und männliche U12 wurden Vizemeister.

In den ersten 15 Minuten tasteten sich beide Mannschaften in Freiberg noch vorsichtig ab. Im zweiten Viertel waren die Erfurterinnen etwas mutiger, aber bis zur Halbzeit gelang kein Tor. Das dritte Viertel wurde intensiver, ein Tor für Freiberg wurde nicht gegeben, und eine „Grüne Karte“ mit einer zweiminütigen Strafe wurde gegen Erfurt verhängt. Auch dieses Viertel blieb torlos. Die letzten 15 Minuten brachten die Entscheidung: Gleich zu Beginn des Viertels erzielte Erfurt den ersehnten Führungstreffer, der wie ein Befreiungsschlag wirkte und dem zwei weitere Tore folgten. Ungeschlagen mit 21 Punkten und 38:2-Toren gab es den Meistertitel.

OHV-Pokal nächstes Wochenende in Erfurt

Damit qualifizieren sich die Mädchen der U14 wie auch die weibliche und männliche U16 für die ostdeutschen Meisterschaften, wo sie – auch wenn die Trauben hoch hängen – die Möglichkeit haben, einen Platz bei den nationalen Titelkämpfen zu ergattern. Die männliche und weibliche U12 nehmen indes am ostdeutschen OHV-Pokal am 30. September und 1. Oktober in Erfurt (Mädchen) und Jena (Jungen) teil.

Neben dem Meister-Triple und Vizemeister-Double gab es für die anderen Nachwuchsteams des EHC gute Mittelfeldplätze. Mit diesem tollen Ergebnis bewiesen die Erfurter Talente einmal mehr, dass sie zur mitteldeutschen Spitze gehören.