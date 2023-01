Die Gefühlswelt der Bogenschützen: Landesmeisterschaften in Bad Blankenburg

Bad Blankenburg. Wie die Akteure des SV Stahl Unterwellenborn die Landesmeisterschaften erlebten.

Der Dank von SV Stahl-Abteilungsleiterin Bianca Pfeifer an ihre vielen fleißigen Helfer war wohlverdient. Die Thüringer Hallen-Landesmeisterschaften mit 250 Teilnehmern in der Vierfelder-Halle der Sportschule Bad Blankenburg liefen ab, als hätte es die dreijährige Unterbrechung dort nie gegeben. In drei Stunden war der Aufbau der Turnieranlage mit 32 Scheiben am Freitagabend erledigt. Besonders aufwendig war dabei das Anbringen der Sicherheitsnetze sowie der Transport, das Aufstellen und Ausrichten der 85 Kilogramm schweren Scheibendämpfer. Genau so schnell war am Samstagabend dann alles wieder verstaut.

Der erste Durchgang mit 60 Pfeilen über 18 Meter gehörte den Blankbögen sowie den Schülerklassen mit dem olympischen Recurvebogen. So mancher der Jüngsten durchlebte dabei die komplette Gefühlswelt: Eben noch Tränen ob eines schlechten Schusses, dann strahlende Gesichter mit einer gewonnenen Medaille. Die Gastgeber holten am Vormittag drei Einzeltitel: Erik Schreiber gewann die Schülerklasse C (über 10 Meter) mit 489 Ringen, Fenja Fröhlich bei den Schülerinnen B (534) und Finja Treuner die Wertung der A-Schülerinnen (521). Auch die Teamwertungen der Schüler C und Schüler B blieben bei den Unterwellenbornern. Peter Lenninger als einziger einheimischer Starter mit einem Blankbogen ohne Visier wurde mit 442 Ringen Vierter in der Masterklasse.

Im Nachmittagswettbewerb wurden die Titelträger in den Hauptklassen ab Jugend nach Finalschießen ermittelt. Nach dem Vorrundenergebnis hatte der SV Stahl dabei zwei „heiße Eisen im Feuer“: Raphael Schier beendete die Qualifikation der Junioren auf Platz zwei, schoss aber mit 288 von 300 möglichen Ringen einen hervorragenden zweiten Durchgang. Doreen Fröhlich hatte die Damenkonkurrenz mit Vorsprung gewonnen, ebenfalls mit einer Leistungssteigerung in Durchgang zwei hin zum Finalturnier. Also beste Voraussetzungen für den Modus „best of five“ der besten acht der Qualifikation.

Beide Schützen bewiesen dann Nervenstärke. Raphael Schier setzte sich nach Viertel- und Halbfinale im Finale mit 6:2 gegen den Erfurter Johannes Rost durch. Auch Doreen Fröhlich, noch nie in so einem Finalwettbewerb, schlug sich bravourös, gewann unter großem Jubel gegen Jeanine Mattasch (Weißensee) mit 7:1 Punkten.