Die zweite Liga kann kommen für Erfurts Wasserballer

Starke Vorstellung: Nach dem Auftaktsieg gegen Gera feierte der Erfurter SSC (am Ball: Florian Matzke) zwei weitere Siege.

Gotha. Stark verjüngtes Herrenteam des Erfurter SSC gewinnt Pokalvorrunde in Gotha. Damit hätte man selbst nicht gerechnet.

Mit makelloser Bilanz und drei Siegen in drei Spielen ist die stark verjüngte Herrenmannschaft des Erfurter SSC erfolgreich in den Thüringer Wasserball-Pokal 2021 gestartet. Das Team um Kapitän Florian Matzke siegte in Gotha im ersten Spiel der Vorrunde souverän mit 14:9 gegen den VfL 1990 Gera.

Im anschließenden Duell gegen den routinierten Vertreter der 2. Liga, den SV Halle, konnten sich die Erfurter Wasserballer eine Vielzahl an Torchancen herausarbeiten und siegten am Ende dank einer klugen und engagierten Leistung mit 6:5.

Zu erwarten war dies im Vorfeld nicht unbedingt. Das blutjunge Team (Altersschnitt: 21,5 Jahre), betreut von Trainer Niels Weise, war mit sieben Spielern unter 18 Jahren angetreten und wurde lediglich von zwei erfahrenen Wasserballern ergänzt. Im Vorfeld lag der Fokus deshalb eher darauf, als Team zusammenzuwachsen. Dies ist auch mit dem 15:4-Sieg im abschließenden Spiel gegen den SV 1906 Gotha – der SV Sömmerda hatte kurzfristig abgesagt – mehr als gelungen.

Somit haben sich die Erfurter Wasserballer nach langer Corona-Wartezeit mit Blick auf die im November startende Saison in der 2. Liga eindrucksvoll zurückgemeldet. In dieser werden sie sich nach zehn Jahren Abstinenz wieder mit Teams aus Wasserball-Hochburgen wie Berlin, Magdeburg, Potsdam oder Laatzen messen.