Drachen fordern nun Leipzig

Erfurt. Die Black Dragons Erfurt verlieren das letzte Hauptrundenspiel der Eishockey-Oberliga Nord deutlich und dürfen sich in den Pre-Playoffs auf ein Ostduell freuen.

Am Freitagabend gegen halb elf hing das Saisonziel der TecArt Black Dragons Erfurt am seidenen Faden. Sie selbst hatten ihre Hausaufgaben nicht erfüllt und zuhause gegen Herne mit 3:7 verloren. Schlimmer noch: Verfolger Herford führte gegen die Crocodiles Hamburg mit 3:2 und war drauf und dran, den Erfurtern den letzten Pre-Playoff-Platz der Eishockey-Oberliga Nord auf der Zielgeraden noch zu entreißen. Doch dann bissen die Krokodile zu, trafen in den letzten fünf Spielminuten zweimal zum 4:3-Erfolg in Herford und hievten Erfurt damit in die K.o.-Runde. Dort treffen die Drachen, die zum Hauptrundenabschluss 1:6 in Tilburg verloren, im Ostduell auf die Icefighters Leipzig.