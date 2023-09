Drachenboote sprinten Sonnabend auf dem Schleichersee

Mit 27 Firmen/Vereins-Teams startet am Samstag der ACP Drachenboot-Sprint auf dem Schleichersee.

Jena. Erstmals nehmen 27 Teams den Kampf um den Wanderpokal auf. Erlöse aus Tombola gehen wieder an den Verein Elterninitiative für krebskranke Kinder Jena

Bereits seit 2007 bestimmen die Förderung des Teamgeists und die sportliche Herausforderung das jährliche Drachenbootrennen – bis 2022 unter dem Namen Godyo Drachenboot-Sprint. Gemeinsam mit dem Jenaer Kanu- und Ruderverein organisiert die Abteilung Kanu des Universitätssportvereines diesen Wettkampf.

Ursprünglich wurden die Drachenbootrennen in Kombination mit dem Jenaer Kajak Sprint durchgeführt, doch ist die Zahl der Teilnehmenden über die Jahre so weit gewachsen, dass eine organisatorische Aufteilung notwendig wurde. Von ursprünglich drei Drachenboot Mannschaften 2007 kämpfen 2023 erstmals siebenundzwanzig Teams um den begehrten Wanderpokal.

Zum Modus: Alle 27 Teams starten in der Kategorie „Mixed-Fun“ mit jeweils 20 Paddlern pro Boot, wobei mindestens sechs Frauen an Bord sein müssen. Jedes Team stellt einen Teamkapitän oder -kapitänin, welche Ansprechpartner für die Veranstalter sind.

Pokal geht an die schnellste Bootsbesatzung

Das beste und somit schnellste Team wird über 18 Vor- und 13 Finalläufe ermittelt. Alle teilnehmenden Teams werden mit Pokalen prämiert. Der begehrte Wanderpokal geht an den Sieger.

Beginnen wird der Wettkampftag mit dem ersten Rennen um elf Uhr, und wird mit der Siegerehrung der ersten drei Platzierungen gegen 18.45 Uhr enden. In 15-minütigem Abstand wird es spannende Rennen in den spektakulären Drachenbooten geben.

Auch in diesem Jahr wollen ACP, die Abteilung Kanu des USV Jena, der Jenaer Kanu- und Ruderverein und die Jenaer Bäder- und Freizeitgesellschaft die Elterninitiative für krebskranke Kinder Jena e. V. unterstützen. Dafür steht während des Rennens neben der Bastelecke erneut eine Kinder-Tombola der Elterninitiative bereit, bei der jeder gegen eine kleine Spende sein Glück versuchen kann. Zudem werden die Veranstalter wieder einen Teil der Startgelder in den Spendentopf werfen. Diese Spende kommt ebenfalls der Anlaufstelle für Familien zugute, deren Kinder an Krebs erkrankt sind und im Universitätsklinikum Jena behandelt werden oder wurden.

Um die Teams am 9. September anzufeuern und um gemeinsam einen schönen Tag am Strandschleicher zu verbringen sind Familien, Kollegen und Interessierte wie immer herzlich eingeladen.