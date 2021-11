Dramatik zwischen Jena und Schleiz, auch Gräfenwarth im Elfmeterschießen

Gräfenwarth. Diese Mannschaften setzten sich im Achtelfinale des Fußball-Kreispokals durch:

SG SV Gräfenwarth – VfB 09 Pößneck II 6:5 n.E. (2:2, 2:2, 1:1)

Da es bereits dunkel war, musste die Entscheidung unter Flutlicht im Elfmeterschießen fallen. Dabei hatte die Wehrhahn-Elf den besseren Durchblick und dank Treffer von Jonuzi, Beetz, Novac und Kästner das glücklichere Ende für sich. Die Platzherren waren zunächst die aktivere Mannschaft und hatten Chancen durch einen Jonuzi-Freistoß und einen Lorenz-Vorstoß, ehe Reschke die verdiente Führung erzielte. Pößneck setzte nach einer halben Stunde durch Schnabelrauch das erste Achtungszeichen. Nachdem Keeper Gellrich gegen Frank den Einschlag verhinderte, erzielte dieser im zweiten Versuch den Ausgleich. Danach waren die Gäste Frank, Trunk und Hauke der Führung näher, die im zweiten Abschnitt Zigan per Foulstrafstoß erzielte (50.). Die SG schlug zurück. Nachdem Lorenz nach einer Ecke am Keeper scheiterte, erzielte Jonuzi im dritten Nachschuss den Ausgleich, der bis zum Elfmeterschießen hielt.

SV Eintracht Camburg – SG VfR Bad Lobenstein II 2:1 (1:0)

Das Duell der Kreisoberligisten konnten die Camburger knapp für sich entscheiden. In einem kampfbetonten Spiel erzielte Hirschfeld die Eintracht-Führung per Abstauber, nachdem Keeper Heinze einen Schuss von Dietzel parierte. Danach scheiterte Zöllner mit einem Freistoß, ehe Camburgs Routinier per Strafstoß das 2:0 besorgte (54.). Die Koseltaler nahmen in der zweiten Hälfte den Kampf besser an und schöpften durch den Anschlusstreffer von Gössinger wieder Hoffnung. Ein Ausgleichstreffer wurde wegen Abseits nicht anerkannt.

SV Schott Jena III – FC Chemie Triptis 2:1 (1:0)

Die Gäste mussten auf einige Akteure verzichten und bezahlten das Ausscheiden zudem mit der Verletzung von Wahl sehr teuer. Schott begann ohne Respekt, war in der Offensive präsenter. Nachdem die spielstarken Platzherren den Pfosten trafen, erzielte Matzke das 1:0. Nach Wiederanpfiff suchte die Staps-Elf den Ausgleich, ließ aber weiter erstklassige Chancen des Gastgebers zu. Die Triptiser wollten den Ausgleich, ließen aber beste Möglichkeiten liegen. So führte ein Konter zum 2:0. Linke machte mit dem Anschluss die Partie wieder spannend, verpasste aber den Ausgleich mit der letzten Aktion.

SV Kickers Maua – SG TSV 1860 Ranis 4:2 (3:1)

Das Duell der Kreisligisten konnte der Vertreter der Staffel A für sich entscheiden. Dabei hatten die Burgstädter einen Start nach Maß und gingen in der 5. Minute durch Hahn in Führung. Dieser Treffer gab der Gaebler-Elf jedoch keine Sicherheit. Lücken in der Defensive wurden von den Kickers konsequent genutzt, die nach einer Viertelstunde die Partie drehten. Davon konnten sich die Gäste nicht mehr erholen. Die SG musste sich nach dem 4:1 durch Sobol zehn Minuten vor Schluss endgültig geschlagen geben. Pechmanns Treffer in der Schlussminute war nur noch Ergebniskosmetik.

FC Thüringen Jena III – FSV Schleiz II 5:6 n.E. (2:2, 2:2, 1:0)

In einem an Dramatik kaum zu überbietenden Pokal-Fight konnte sich die Landesliga-Reserve aus der Rennstadt glücklich im Elfmeterschießen durchsetzen. Den besseren Start hatte vor 100 Zuschauern der Gastgeber, der in der 25. Minute durch Mohamad in Führung ging. Doch Jena schwächte sich in der letzten Viertelstunde durch eine Rote Karte selbst, was der FSV mit dem Ausgleich durch Greiners Direktabnahme bestrafte. Als Ziege in der Nachspielzeit die Heimelf erneut in Führung schoss, wähnte sich der Underdog in der nächsten Runde. Doch die Gäste schlugen nochmals zurück und retteten sich durch Pickers Foulstrafstoß in die Verlängerung. Dort mussten sie nach einer Ampelkarte ebenfalls in Unterzahl spielen. Im Elfmeterschießen sprach zunächst alles für den Außenseiter, der durch Ziege, Heller und Ziemer bei einem Gegentreffer von Jung zweimal mit zwei Toren führte. Aber danach versagten dem FCT die Nerven, während Conrad, Schmidt und Nukovic den FSV noch ins Viertelfinale schossen.

Weitere Ergebnisse: SG SV Elstertal Silbitz/Crossen II – FC Thüringen Jena 0:1, SV Klengel/Serba – SV Eintracht Eisenberg II 0:6.

Die Partie FSV Hirschberg gegen die SG SV Grün-Weiß Tanna ist ausgefallen, wie auch das Punktspiel in der Frauen-Vogtlandklasse zwischen dem SV Coschütz und der SG Mühltroff/Tanna.