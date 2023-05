Drei starke Sömmerdaer beim Tischtennis-Landesfinale

Bad Blankenburg. Leonard Ludwig vom SV Sömmerda wird Dritter beim Landesfinale der Mini-Meisterschaft im Tischtennis, seine beiden Teamkameraden schaffen es auf Platz fünf.

Nach ihrem Erfolg bei der Mini-Bezirksmeisterschaft im Tischtennis überzeugten die Nachwuchsspieler des SV Sömmerda nun auch beim Landesausscheid. Anton Amling, Leonard Ludwig und Paul Zimmermann traten am vergangenen Samstag im bundesweit zweithöchsten Turnier für 9- bis 10-Jährige an und spielten sich auch hier erfolgreich durch die Gruppenphase in die K.o.-Runde.

Die Konkurrenz war enorm stark, es gab viele hart umkämpfte Fünfsatzspiele und das Erreichen des Viertelfinales war ein großer Erfolg für die Schützlinge von Siegbert Fuhrmann und Csaba Ottó. Anton Amling und Paul Zimmermann erzielten einen respektablen fünften Platz, für Leonard Ludwig ging es sogar bis ins Halbfinale, er gewann am Ende zusammen mit dem Mühlhäuser Janosch Kirchner Bronze. Die drei Jungen, die zum ersten Mal an einer Landesmeisterschaft teilnahmen, schrammten zum Teil sehr knapp an noch besseren Platzierungen vorbei. Das Ticket für den Bundesentscheid in Saarbrücken löste der Jenaer Felix Barta.