Ein Auftakt nach Maß für die Mühlhäuser Tischtennis-Damen

Mühlhausen. Der Post SV Mühlhausen gewinnt in der Tischtennis-Regionalliga der Frauen gegen Regensburg mit 6:4.

An eigenen Tischen feierten die Postlerinnen als Neuling in der vierthöchsten Spielklasse einen umkämpften, aber verdienten 6:4-Erfolg über die DJK Sportbund Regensburg.

Möglichkeiten, das Resultat klarer zu gestalten, waren durchaus vorhanden. Doch vor dem Hintergrund, dass die Gäste aus der Oberpfalz in Sibylle Bauer auf ihre Nummer eins zu verzichten hatten, war die Freude im Lager der Müntzerstädterinnen ungeteilt groß. Anderseits hatte der Post SV die Ukrainerin Elina Vakhrusheva und Neuzugang Margarita Tischenko nicht mit an Bord – die Talente Kira Kölling und Madeleine Teichert vermochten es allerdings, diese Lücke gut zu schließen.

Dominanz im Einzel

Gleich zu Beginn hatten die beiden Mühlhäuser Nachwuchsspielerinnen beste Chancen, zur Regionalliga-Premiere zu punkten. Ihr Doppel gegen Jannika Zangmeister/Johanna Dietrich war ein Wechselbad der Gefühle, wobei die Postlerinnen beim 10:8 im fünften Durchgang zwei Matchbälle hatten. Letztlich wurde ein 10:12 und das 1:1 im Gesamtstand quittiert. Zuvor war am Nebentisch das Post-Spitzenduo Annika Fischer und Denise Husung gegen Elisabeth Schanzer/Gerti Dietrich mit 3:0 siegreich gewesen. Die Dominanz der Postlerinnen im oberen Paarkreuz setzte sich in den Einzeln fort – Annika Fischer und Denise Husung fuhren jeweils zwei souveräne Erfolge in den Duellen mit Jannika Zangmeister und Elisabeth Schanzer ein und sorgten für Sicherheit. Den sechsten Zähler, den Mühlhäuser Siegpunkt, holte Kira Kölling gegen die erfahrene Gerti Dietrich (3:0), während sie der guten Johanna Dietrich 1:3 unterlegen war. Madeleine Teichert hatte derweil ein wenig Lehrgeld zu bezahlen, steckte jedoch in keiner Phase auf und zeigte viele positive Ansätze.

„Klar, da war bei unseren Spielerinnen noch Nervosität zu spüren. Doch, das wird sich rasch legen; ein guter Anfang ist gemacht“, erklärte Matthias Windloff, der die Mannschaft zusammen mit Michael Günzel als Betreuer durch die Saison führen wird. Bereits am Samstag sind die Mühlhäuserinnen erneut gefordert: ab 15 Uhr ist man zu Gast beim TV 1921 Hofstetten in Unterfranken.