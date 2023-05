Ein Fuchs-Tor reicht nicht für Grün-Weiß Stadtroda gegen Jena-Zwätzen

Jena. Kurz vor Ultimo gibt Zwätzens Luan Ferizi den Zerstörer aller Stadtrodaer Träume von Punkten

„Wir hätten das Spiel niemals gewinnen dürfen“, sagte Zwätzen-Coach Daniel Sander mit einer Mischung aus Erstaunen und Glückseligkeit. Bis zur 88. Minute lagen seine Landesklasse-Kicker in den heimischen Gefilden 0:1 gegen Grün-Weiß Stadtroda zurück, doch dann zertrümmerte Luan Ferizi alle Stadtrodaer Träume – zuerst traf er zum 1:1, in der Nachspielzeit dann zum 2:1-Endstand. „Ich musste sofort an das Heimspiel gegen Thüringen Jena denken – da lagen wir bis zur 91. Minute in Führung. Das war ein wahres Deja-vu. Ich dachte, dass uns das nicht noch einmal passiert“, sagte indes Grün-Weiß-Coach Christian Reimann, dessen Team durch Simon Fuchs (65./Foto) in Führung gegangen war.