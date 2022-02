Ein Pößnecker Kegler-Herz hört auf zu schlagen

Pößneck. Der 1. SV Pößneck trauert um Kurt Hähnlein, der kurz vor seinem 96. Geburtstag verstarb. Vor allem als Trainer schaffte er es zu großen Erfolgen.

Fünf Tage vor seinem 96. Geburtstag starb am 28. Januar 2022 mit Kurt Hähnlein ein verdienstvoller Kegler des 1. SV Pößneck. Der gebürtige Rockendorfer schloss sich zunächst als Leichtathlet dem Pößnecker Sportverein Einheit an. Da hier auch das Kegeln als Traditionssportart gepflegt wurde, wechselte er und verschrieb sich von da an dem Spiel auf die neun Kegel. Als aktiver Spieler sowie Funktionär im Kreis Pößneck und später im Saale-Orla-Kreis machte er auf den Kegelsport aufmerksam.

Hohe sportliche Auszeichnungen beflügelten Kurt Hähnlein in seiner organisatorischen und sportlichen Arbeit, so auch als Trainer für den Nachwuchs, erst bei Einheit und dann nach Auflösung des Vereins bei Rotation Pößneck. Hier schaffte er es mit seinem Schützling Andreas Straka bis ins Finale zu den DDR-Meisterschaften, wurde mit ihm Vize-DDR-Meister.

Seine beruflichen Erfahrungen als Tischler brachte er stets bei der Erhaltung der Kegelbahnen ein. Kurt Hähnlein war bis zuletzt als Fan und Ehrenmitglied bei den Spielen des 1. SV Pößneck zu Gast.