Ein Sömmerdaer mit 20 Minuten Vorsprung

Marburg. Beim Lahntallauf überzeugt einer aus den Reihen des SV Sömmerda wieder mal besonders und lässt dabei sogar den Marathonsieger als aussehen.

Die Laufgruppe des SV Sömmerda liebt es, neue Laufveranstaltungen zu besuchen, neue Strecken zu erkunden und sich neuen Herausforderungen zu stellen. So machten sich am Samstagmorgen fünf Läufer auf den Weg zum 29. Lahntallauf nach Marburg. Ein flacher 10-km-Rundkurs bot beste Voraussetzungen für schnelle Zeiten.

Der längsten Strecke des Tages stellte sich Daniel Greiner: 50 Kilometer. Er siegte nicht nur in überragenden 3:19:02 h mit gewaltigem Vorsprung von 20 Minuten, sondern passierte die Marathonmarke noch vor dem Sieger über die Marathondistanz! Dies zeigte einmal mehr seine Stärke auf den Ultradistanzen und lässt noch einige gute Ergebnisse in den diesjährig anstehenden Ultrarennen erahnen.

Michael Bergmann startete in Vorbereitung auf den Gardasee-Marathon über die 30 km. In einer starken Zeit von 2:26:23 h wurde er Gesamtzehnter und gewann seine Altersklasse. Patrick Trinks und Jasmin Brehme starteten über die Halbmarathondistanz. Beide konnten das Rennen mit einer neuen persönlichen Bestzeit beenden. Trinks kam in 1:37:25 h ins Ziel, Brehme wurde in 1:47:01 h Dritte ihrer Altersklasse. Auf die kürzeste Strecke (10 km) begab sich Norman Meier. Auch er durfte sich in 46:28 min über eine neue Bestzeit freuen.