Ein Tag rund ums Ei und die Eiche in Stotternheim

Stotternheim. Beim alljährlichen Eichenpokal der Erfurt Oaks und des Edith-Stein-Schulsportvereins waren über 100 Rugby-Kids begeistert dabei.

Zum alljährlichen Eichenpokal hatte der Edith-Stein-Schulsportverein (ESSV) zusammen mit den Erfurt Oaks wieder die gesamte regionale Rugby-Community eingeladen. Diesmal kamen alle Rugbyclubs der Mitteldeutschen Nachwuchsliga und zusätzlich noch ein Gastteam aus Velten. Was das bedeutete, war auf dem Sportplatz in Stotternheim zu beobachten. Nachwuchsteams und Spielgemeinschaften aus acht Vereinen und allen Altersklassen tummelten sich vor den Toren der Stadt und die über 100 Kids begeisterten den ganzen Tag mit spannenden Spielen.

Für die U12 des ESSV war das Turnier nach einem Dreivierteljahr Schnuppertraining und zuletzt intensiver Vorbereitung die Wettkampfpremiere. Zur Begeisterung der zuschauenden Freunde und Familien legte die Mannschaft des Trainergespanns Claudia Wiltzsch und Tobias Kräling gleich im ersten Spiel los wie die Feuerwehr und konnten ihren ersten Sieg einfahren. Auch wenn die beiden anderen Partien verloren gingen, zeigten die Spielerinnen und Spieler tollen Einsatz und es war nicht zu erkennen, das fast das komplette Team zum ersten Mal auf dem Platz stand. Die Vorfreude auf das nächste Turnier in Leipzig war allen anzumerken, als sie ihre Medaillen und Urkunden entgegen nahmen.

Kaum an Spannung zu überbieten war das Turnier der U10. Vier Teams traten an, drei von ihnen standen am Ende mit zwei Siegen und einer Niederlage da. So entschied letztlich die Differenz der Versuche über den Turnierausgang. Hier hatten die Gäste vom Veltener RC knapp die Nase vorn und konnten so die begehrte Eichentrophäe mit nach Brandenburg nehmen.

Nagelprobe für Erfurter bei Pfingstturnier in Potsdam

In der U14 gab es wie in der gesamten Saison das gewohnte Bild. Der eingespielten Mannschaft des ESSV hatten die Spielgemeinschaften der anderen Vereine wenig entgegenzusetzen. Ob die U14 des ESSV trotz ihrer Dominanz in der Liga das hohe Niveau der letzten Saison hat, wird sich spätestens beim Pfingstturnier in Potsdam zeigen, das mit den Berliner Teams und Mannschaften aus der gesamten Republik ein Gradmesser wird.

Das Heimturnier in Stotternheim hatte zusätzlich Testspiele der U8 und U16 im Programm, die den anderen Altersklassen den Rahmen gaben. Alles in allem gab es sowohl von den Vereinen als auch den zahlreichen Zuschauern ein großes Lob für die Organisation des Turniers und des Rahmenprogramms. Die Erfurter Rugbyfamilie zeigte erneut, dass die Ausrichtung großer Turniere schon zur Routine gehört und so werden bereits die Pläne für weitere Meisterschaften geschmiedet.