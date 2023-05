Ein „Zaubertor“ reicht nicht für Heiligenstadt

Heiligenstadt. Fußball-Thüringenliga: Der ersatzgeschwächte SC Heiligenstadt unterliegt im Verfolgerduell in Weida mit 1:2

Im Verfolgerduell der Fußball-Thüringenliga unterlag der SC Heiligenstadt beim FC Thüringen Weida 1:2 (1:1). Damit verpassten die Obereichsfelder den Sprung auf den vierten Tabellenplatz, den nun die Ostthüringer einnehmen.

Dabei begann die Auseinandersetzung für die Schützlinge von Trainer Marco Wehr, der wegen einer Familienfeier von seinem Assistenten Stefan Lerch vertreten wurde, sehr glücklich und erfolgreich. Nach fünf Minuten erlief sich der flinke Robert Merfert einen langen Ball, den der Student nach innen brachte. Für alle überraschend und kaum nachvollziehbar lag das runde Leder dann im Netz. „Wir waren alle zwar sehr erfreut, aber auch erstaunt“, so Co-Trainer Lerch.

Danach übernahmen aber die Hausherren unter ihrem Coach Hendrik Penzel das Kommando auf dem Rasen. Sie erspielten sich etliche gute Möglichkeiten, scheiterten aber zunächst immer wieder am vorzüglichen Schlussmann Christoph Sternadel. Bis kurz vor dem Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Horst Bachmann hielt der Routinier aus Küllstedt sein Gehäuse rein, dann gelang Timm Urban noch der Ausgleichstreffer.

Und kurz nach dem Wiederbeginn sollte es noch schlimmer für die ersatzgeschwächten Heiligenstädter, bei denen unter anderem die Offensivkräfte Alexander Rohner, Sebastian Möhlhenrich, Leon Göbel, Leon Gümpel und Linus Derr fehlten, kommen. Mit dem ersten Angriff brachte Dustin Schmidt (46.) die Vogtländer in Führung, stellte gleichzeitig auch das Endresultat her. Danach verwalteten die überlegenen Gastgeber die Partie.

Der Tabellensechste aus dem Eichsfeld fand an diesem Samstagnachmittag nicht die spielerischen Mittel und Rezepte, um noch wenigstens zu einem Unentschieden zu kommen. Die beste Gelegenheit vergab noch Maciej Wolanski. Zudem fehlte es Stefan Lerch an Alternativen auf der Reservebank. „Somit geht der knappe Heimsieg der Weidaer völlig in Ordnung. Die Platzbesitzer waren an diesem Tag einfach besser“, sagte der 53-Jährige vor dem Antritt der langen Busfahrt zurück nach Heiligenstadt.

Am kommenden Samstag, 20. Mai, empfangen die Heiligenstädter im heimischen Gesundbrunnenstadion den Tabellenelften FSV Schleiz, der den abstiegsbedrohten BSV Eintracht Sondershausen ungefährdet mit 2:0 besiegte. „Dann wollen wir wieder als Sieger das Spielfeld verlassen und unseren Platz im oberen Tabellendrittel bewahren“, betonte der Heiligenstädter Co-Trainer.