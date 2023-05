Eine Familie, 24 Medaillen: Leipolds räumen bei DM ab

Leipzig. Angeführt von den Leipolds überzeugen die Flossenschwimmer des TSC Erfurt beim Jahreshöhepunkt, den deutschen Meisterschaften in Leipzig.

Pünktlich zum Jahreshöhepunkt, den deutschen Jugend-, Junioren- und Mastersmeisterschaften im Finswimming in Leipzig, war der TSC Erfurt in Topform. Seine 21 Sportler fischten 25 Gold-, zwölf Silber- und sechs Bronzemedaillen aus dem Becken und sicherten sich Platz zwei im Medaillenspiegel der 32 teilnehmenden Vereine.

Der Erfurter Nachwuchs überzeugte auf ganzer Linie. Jakob Leipold holte viermal Gold und dreimal Silber und war an dreimal Mannschaftsgold beteiligt. Auch Adina Abe trumpfte als vierfache deutsche Jugendmeisterin auf. Martha Blumenstein siegte über 1500 m Flossenschwimmen. Jakobs älterer Bruder Marek Leipold zeigte einmal mehr, dass er aktuell einer der besten deutschen Flossenschwimmer ist. Mit dreimal Gold und zweimal Silber brachte er sich für die anstehenden internationalen Höhepunkte in Stellung. Alisa Darzhaniia, startete in der internationalen Wertung und überzeugte dort.

Und dann waren da noch die Masters: Mama und Trainerin Steffi (4 x Gold, 2 x Silber) rundete den tollen Erfolg der Familie Leipold ab, die es auf 24 (!) Medaillen brachte. Ursula Tiszold holte fünf Titel, Heiko Timpel einen Medaillensatz.