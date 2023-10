Eisenacher Judoka überzeugt beim Europacup

Berlin. Thorben Pfotenhauer vom PSV Eisenach verbuchte beim internationalen Turnier einen Achtungserfolg.

Fast 400 Judoka aus vier Kontinenten und 25 Nationen gingen beim Europacup im Judo der Jugend u18 in Berlin auf die Matten. Zum sechsköpfigen Thüringer Aufgebot zählten Sebastian Vogel vom PSV Eisenach (bis 60 Kilogramm) und Thorben Pfotenhauer (bis 73 kg). Während Vogel schon in der ersten Runde ausschied, setze sich Pfotenhauer in seinem ersten Kampf problemlos gegen Francesco Schüssler aus Bayern durch, verlor aber dann in der Kampfzeitverlängerung gegen den späteren Silbermedaillengewinner Artem Neyolov aus Kanada.

Damit landete der Sportschüler im Trostrundenpool. Hier gewann Thorben Pfotenhauer zuerst gegen den Berliner Melvin Nowak mit einem sehenswerten Schulterwurf vorzeitig. Anschließend stand er seinem Thüringer Trainingskameraden Henry Röder (VC Jena) gegenüber. Hier behielt Pfotenhauer mit einer mittleren Wertung die Oberhand und warf anschließend auch den Bayern Valentin Sommer mit gleichem Resultat aus dem Rennen. Im Kampf um die Bronzemedaille musste sich Pfotenhauer dem Nordrhein-Westfalen Yoshia Laleike in einem Festhaltegriff geschlagen geben und sich so mit dem undankbaren fünften Platz zufriedengeben. Trotzdem lobte Landestrainer Jan Steiner „seine beherzte Kampfweise“ und zeigte sich sehr zufrieden mit seiner „überaus positiven Leistungsentwicklung“.

Im anschließenden Trainingscamp konnten sich die TJV-Athleten in vier schweißtreibenden Trainingseinheiten mit den besten europäischen Kämpfern messen.