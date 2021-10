Eispiraten Crimmitschau geraten auch in Selb aus der Spur

Selb. Eishockey, DEL2: Crimmitschauer Eispiraten verschlafen erstes Drittel bei Selber Wölfen und verlieren 2:3

Marian Bazany vertraute bei den Eispiraten im Sonntagsspiel auf Torwart Christian Schneider, welcher so zu seinem ersten DEL2-Spiel kam. Wieder nicht dabei waren Kelly Summers, Patrick Pohl und Tamás Kánya, die verletzt fehlten, sowie der grippekranke Lucas Böttcher. Wohl eine Erklärung, dass das erste Duell mit den Selber Wölfen nicht erfolgreich war und 2:3 verloren ging.

In der Offensive fehlte es zu oft an Durchschlagskraft, defensiv stimmte die Zuordnung meist nicht. So fiel das erste Gegentor fast folgerichtig im eigenen Powerplay. Richard Gelke überwand Christian Schneider gekonnt zum 0:1 (4.). Auch beim 0:2 durch Gelke hatten die Crimmitschauer einen Mann mehr auf dem Eis (13.). Und es hätte noch schlimmer kommen können.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Trainer Marian Bazany hatte also ordentlich Redebedarf mit seinen Jungs, die plötzlich präsenter aus der Kabine kamen und sich mit dem Anschluss belohnten, als Vincent Schlenker einen Querpass von Scott Timmins eiskalt nutzte (34.).

Doch der nächste Schock folgte kurze Zeit später. Feodor Boiarchinov traf zum 1:3. Wiederum hatte Schlenker die richtige Antwort parat. Der Eispraten-Kapitän fälschte einen Schuss von Scott Feser unhaltbar zum 2:3 (38.) ab.

Die Eispiraten nahmen so auch im Schlussabschnitt das Heft des Handelns in die Hand und drückten fast permanent auf den Ausgleich, der mit Verlauf der Zeit immer verdienter gewesen wäre. Die Selber konnten sich in den Schlussminuten kaum noch befreien. Dennoch schafften es die Mannen von Chefcoach Marian Bazany nicht, wenigstens eine ihrer zahlreichen Möglichkeiten zu nutzen. Schließlich verstrich die Zeit ohne einen weiteren Treffer auf beiden Seiten.

Die Eispiraten mussten somit Niederlage Nummer zwei des Wochenendes einstecken. Sie hatten das erste Drittel verschlafen, da halfen dann auch große Moral und eindrucksvoller Kampf über weite Strecken der Partie wenig.