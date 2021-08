Eispiraten Crimmitschau starten Vorverkauf für Testspiele

Crimmitschau. Die Tickets können online und bei Verfügbarkeit auch noch an der Abendkasse erworben werden.

Der Vorverkauf für die Vorbereitungsspiele des Eishockey-Zweitbundesligisten Eispiraten Crimmitschau ist gestartet.

Ab 11 Uhr läuft der Online-Vorverkauf für die Testspiele der Eispiraten Crimmitschau in der Vorbereitung auf die neue Saison 2021/22. Die Tickets für die Heimspiele der Westsachsen sind über www.etix.com sowie am Spieltag an der Abendkasse (durch Zuschauerbegrenzung keine Garantie auf Verfügbarkeit von Karten) zu erhalten. Der erste Test im Sahnpark steht schon am kommenden Sonntag gegen den Herner EV an (29. August – 17 Uhr). Die Verantwortlichen der Westsachen planen, zu den anstehenden Vorbereitungsspielen vor 2500 Zuschauern spielen zu können. Aktuell liegt das neu erarbeitete Hygienekonzept dem Gesundheitsamt Zwickau zur Prüfung vor.