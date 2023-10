Eispiraten Crimmitschau: Tuores warnt vor Krefeld

Crimmitschau. Eishockey: Wie der Coach die Crimmitschauer wieder in die Erfolgsspur bringen möchte

Die Eispiraten Crimmitschau sind am Sonntag wieder in der DEL2 gefragt, wenn im Sahnpark die Krefeld Pinguine (17 Uhr) zu Gast sind. Die Eispiraten stehen aktuell auf ihrem dritten Tabellenplatz in der DEL2 (Freitagspiel ausgenommen) weiter gut da. Um sich weiter an der Tabellenspitze festzusetzen, gilt es für die Schützlinge von Cheftrainer Jussi Tuores nun, wieder fleißig zu punkten.

Der Finne weiß dabei auch genau, woran seine Mannschaft weiter arbeiten muss: „Wir müssen besser mit dem Puck spielen, mehr Unterstützung und Qualität bei den Spielzügen bekommen. Wir haben eine wirklich gute Führung in der Kabine und ich bin mir sicher, dass wir wieder auf dem Niveau spielen werden, das wir uns wünschen.“

Dabei muss der Headcoach aber auch an diesem Wochenende auf den verletzten Oleg Shilin verzichten. Ein Einsatz von Scott Feser, der an einer Unterkörperverletzung laboriert, war zumindest am Freitagabend ebenso unwahrscheinlich, wie der von Verteidiger Gregory Kreutzer, der vorerst wieder nach Bremerhaven abgereist ist und dort eine durch Verletzungspech gerissene Lücke schließen soll. Wieder auf dem Eis stand in den letzten Tagen allerdings Jannis Kälble, der zuletzt mit einer Erkältung pausieren musste.

Eispiraten peilen Heimdreier gegen kriselnde Krefelder an

Eispiraten-Heimspiele stehen aktuell für viel Spaß, Spannung und Action bis über die reguläre Spielzeit hinaus. Gerade das dürfte den ein oder anderen Fan aber auch ärgern. So verlor man trotz des Overtime-Sieges und dem Gewinn des Zusatzpunktes über die Wölfe Freiburg einen wichtigen Zähler. Drei Punkte sollen nun am Sonntag im Sahnpark bleiben, auch wenn das Unterfangen für die Westsachsen sicher kein leichtes wird. Die Krefeld Pinguine, gecoacht von Boris Blank, stehen nämlich bereits zu Beginn der Saison mit lediglich acht Punkten aus sieben Spielen ordentlich unter Druck. Der langjährige DEL-Club und eigentliche Aufstiegsaspirant rangiert nur auf dem zwölften Platz – eindeutig zu wenig für die hohen Erwartungen rund um das Team aus Nordrhein-Westfalen.

Gegen Rosenheim, Dresden und Kaufbeuren setzte es in den letzten drei Spielen drei Niederlagen. Ein Negativtrend, welchen die Eispiraten mit einem munteren Auftritt und ihrem fantastischen Publikum gern bekräftigen wollen. Vorsicht ist dennoch geboten – denn angeschlagene Boxer sind sprichwörtlich die gefährlichsten. Und eine Menge Qualität bringt der Traditionsclub ohnehin mit. So trägt mit Jonathan Matsumoto ein langjährigen Top-Spieler aus der DEL den Goldhelm in Krefeld. Drei Tore und sechs Vorlagen konnte der Deutsch-Kanadier schon erzielen – somit hat er genau so viele Scorerpunkte wie Eispirat Henri Kanninen. Der prominenteste Spieler in Krefeld ist zweifelsohne Christian Ehrhoff. Der 41-jährige Abwehrmann gab im Sommer seinen Rücktritt vom Rücktritt bekannt und soll mit seiner unglaublichen Erfahrung aus zahlreichen NHL-, DEL- und Nationalspielen zu einem absoluten Leistungsträger avancieren. Ein Mann, auf dem sich die Fans der Eispiraten, auch wenn er auf der falschen Seite spielt, sicher freuen können.