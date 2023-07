Eispiraten Crimmitschau: Verletzungen stoppen Tuchel und Weißgerber

Luca Tuchel (Mitte) scheiterte im Spiel am 17. Februar neben Mathieu Lemay (17) vor dem Bayreuther Tor an Olafr Schmidt.

Crimmitschau. Warum der Eishockey-Zweitbundesligist jetzt die Verträge mit zwei Nachwuchsspielern auflöst.

Die Eispiraten Crimmitschau werden zukünftig ohne Luca Tuchel und Valentino Weißgerber planen. Die Verantwortlichen des Eishockey-Zweitligisten und die beiden Spieler einigten sich darauf, fortan getrennte Wege zu gehen. „Wir bedanken uns bei Luca und Valentino für ihren Einsatz im Eispiraten-Trikot. Leider haben die Verletzungen beide in der letzten Saison zurückgeworfen. Sie müssen jetzt dringend Eiszeit nachholen, welche wir ihnen nicht in dem Maß zur Verfügung stellen können, wie es für ihre weitere Entwicklung notwendig ist. Ich wünsche beiden für ihre Zukunft alles Gute, vor allem das sie verletzungsfrei bleiben“, sagt Ronny Bauer, Teammanager der Eispiraten Crimmitschau.

Luca Tuchel wechselte im vergangenen Sommer aus dem Nachwuchs der Adler Mannheim an die Waldstraße und stand, auch durch viele verletzungsbedingte Pausen, lediglich 29-mal im Kader der Eispiraten. Zusätzlich absolvierte der 21-jährige Verteidiger im Rahmen einer Förderlizenz sieben Oberliga-Partien beim Kooperationspartner in Leipzig. Ebenso nicht mehr Teil der Eispiraten-Mannschaft wird Valentino Weißgerber sein. Der 19-jährige Offensivmann, der sich in der vergangenen Saisonvorbereitung schwer an der Schulter verletzte und mehrere Monate pausieren musste, bestritt während der Saison 2022/23 kein einziges Spiel für die Westsachsen.